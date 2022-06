Nova edició del TEDxReus aquest dissabte al Bartrina

Enguany el lema de la convocatòria és 'I ara què?'

Aquest dissabte dia 2 de juliol a les 16:00 h el Teatre Bartrina de Reus, acull la novena edició del TEDxReus que enguany que té per lema:, amb la intenció d'expressar i transmetre coneixement, vivències que parlen de com la societat actual afronta canvis en diferents àmbits.Durant tota la tarda, vuit ponents de diferents disciplines exposaran experiències de com actualment la societat afronta canvis en diferents àmbits: Silvia Congost (emprenedora en el món de la psicologia, referent nacional en autoestima i dependència), Long Li Xue (influenciador que lluita contra el ciberassetjament, presentador del canal Twitch d'Eufòria TV3), Karim Sabni (expert en moviments migratoris a la frontera sud), Laia Estorach (directora global de Recursos Humans a Reckitt), Beatrice Bizot (escultora francesa establerta a Tarragona amb un recorregut internacional d'exposicions), Núria Amigó (investigadora, doctora en Física i CEO de Biosfer Teslab, SL.), Carlos Cuffí (enginyer, consultor i director de l'Observatori Nacional 5G) i Òscar Saladié (doctor en Geografia, professor i investigador del desenvolupament sostenible).El periodista Joel Reche serà l'encarregat de conduir l'acte, que també comptarà amb l'actuació musical del Grup Moira.Les entrades ja són a la venda, només es podran fer en línia a la web del TEDxReus: https://www.tedxreus.com/entrades/ Les xerrades es podran seguir en directe a la mateixa pàgina del TEDxReus Programa del TEDxReus: AQUÍ