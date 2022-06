La primera promoció del programa de Techma, Esplai i T-Systems a Reus finalitza el curs formatiu

Més del 80% dels alumnes d'aquest 'bootcamp' trobaran feina gràcies a l'elevada demanda de professionals formats

Actualitzada 30/06/2022 a les 18:52

Aquest matí ha tingut lloc la clausura de la primera edició del programa de formació per a joves desocupats en el que col·laboren Techma Business School, la primera escola de negocis de la demarcació de Tarragona, T-Systems, empresa tecnològica amb centre operatiu a Reus, i la Fundación Esplai, entitat que treballa en l'àmbit de la inclusió social des de l'acció socioeducativa.

Un total de 17 alumnes han presentat el seu projecte de final de curs i han rebut el corresponent diploma. I el que és més important, un cop superada aquesta formació, queden a disposició de T-Systems i d'altres empreses tecnològiques per optar a un lloc de feina qualificat a un sector en creixement en el que hi ha una elevada demanda de professionals formats. Aquesta tendència fa preveure que la inserció laboral dels alumnes que superen aquest programa serà molt elevada, per sobre del 80%.

El 4 de juliol començarà la segona edició i ja n'hi ha una de prevista per al setembre, amb el suport de la Cambra de Comerç de Reus, que se suma a la iniciativa. Aquests cursos són gratuïts i tenen una càrrega formativa de 300 hores. Les persones que els superen obtenen la qualificació de programadors junior en Java i Angular.