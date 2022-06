La diada castellera i la professó tanquen a Reus un Sant Pere multitudinari

La plaça del Mercadal es va omplir de gom a gom per gaudir dels diferents actes que es van dur a terme en el dia del patró

Actualitzada 29/06/2022 a les 20:50

Reus va viure ahir el dia central de la seva Festa Major de Sant Pere. Milers de persones es van concentrar pels carrers del nucli antic de la capital del Baix Camp per poder participar dels diferents actes. Al matí, la plaça del Mercadal es va omplir de gom a gom per assistir a la cinquena tronada, que va començar a les 11 h. en punt.Representants del Grup de Misericòrdies de Reus i Jordi Bros (exdirector de Reus Esport i Lleure) van ser els convidats d'encendre-la. Abans, però, poc després de les 10 hores, l'actuació de la Banda de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia omplia la plaça de música.

Un cop finalitzada la tronada, va arribar el torn de l'actuació de lluïment dels grups festius de la ciutat, precedida del Bou enflocat, una antiga tradició de la capital del Baix Camp i de diversos punts d'Europa que consisteix en guarnir un bou amb flors i cintes amb motiu d'una festa assenyalada. Petits i grans van gaudir dels diferents balls en un dels Sant Peres més multitudinaris després de dos anys de pandèmia sense poder celebrar la festivitat del patró de la ciutat.

La diada castellera

A continuació es va celebrar la diada castellera, amb l'actuació de la colla local, els Xiquets de Reus. Els de la camisa avellana van aconseguir descarregar les tres construccions que van intentar en aquesta diada de Sant Pere: un 2 de 7, un 5 de 7 i un 4 de 7 amb l'agulla.



Per acabar, la colla reusenca va alçar el tradicional pilar de comiat. Tant l'enxaneta com l'acotxador van enfilar-se al balcó de l'Ajuntament amb la faixa que van llençar els seus companys de colla, acompanyats en tot moment per l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer.

L'acte més destacat de la tarda va ser la professó solemne pels carrers del centre de la ciutat, que va començar a les 19.30 h. Abans, però, a tres quarts de set de la tarda, el seguici dels grups festius de la ciutat arrencava des del Fossar Vell.



Ja durant la professó, l'arribada de la imatge de Sant Pere a la plaça del Mercadal i el posterior ball de tots els grups festius va ser un dels moments més esperats per la multitud, igual que la darrera tronada de la Festa Major que va esclatar a continuació.



Tot seguit, la imatge del sant va ser portada fins a la Prioral on es va dur a terme la tronada aèria. Un cop la imatge va tornar a l'urna de l'altar major de la Prioral, tal com marca la tradició, es va guardar amb les tres claus que custodien l'alcalde, el prior i, antigament, el síndic de la Comunitat de Preveres, fins a l'any vinent.

En acabar, tots els elements festius van tornar cap a la plaça del Mercadal, on van començar els últims balls, l'encesa de la Víbria i el Drac i una espectacular carretillada de Sant Pere a càrrec del Ball de Diables. D'aquesta manera, es posava punt i final a la Festa Major de Sant Pere d'aquest any 2022, que es recordarà com una de les més multitudinàries dels últims anys.



Després de les restriccions i els confinaments de la pandèmia de la covid, Reus ha pogut vibrar, celebrar i venerar el seu sant amb tots els ets i uts i participant de tots els actes al carrer que ha organitzat l'Ajuntament. Els actes de les festes de la capital del Baix Camp van començar el passat 8 de juny i duraran fins el pròxim dissabte, 2 de juliol.