El restaurant del Gaudí Centre de Reus obre portes al públic

La Terrassa Gaudí obrirà els dies laborables, de 12 del migdia a 12 de la nit; i els festius i caps de setmana fins a les 2 de la matinada

Actualitzada 30/06/2022 a les 15:52

El restaurant Terrassa Gaudí, ubicat a l'última planta del Gaudí Centre, obrirà portes al públic el pròxim dimarts, 5 de juliol. L'empresa adjudicatària del concurs, Perimar 2004 SLU, ha finalitzat la remodelació d'aquest emblemàtic espai de la ciutat, amb una proposta diàfana , més oberta, amb més llum i més elements de jardineria.

Aquest matí, l'alcalde de Reus, Carles Pellicer; la regidora d'Economia, Coneixement i Habitatge i consellera delegada de REDESSA, Teresa Pallarès; i la regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, han visitat les instal·lacions acompanyats del gerent de l'empresa adjudicatària, Víctor Rubio.

L'alcalde ha afirmat que «la recuperació de l'activitat en aquest espai és una bona notícia per la ciutat, perquè permet ampliar l'oferta de restauració amb una proposta diferenciada, que treballa amb productes locals».



Per la seva banda, la regidora d'Economia, Coneixement i Habitatge i consellera delegada de REDESSA, Teresa Pallarès, ha recordat que «REDESSA, que gestiona aquest espai per encàrrec de l'Ajuntament de Reus, va invertir gairebé 40.000 euros per adequar les instal·lacions amb la finalitat d'oferir una proposta competitiva que fes l'espai atractiu per als professionals de la restauració del territori».

El gerent del grup Perimar 2004 SLU, Víctor Rubio, ha explicat que «la remodelació que ha fet l'empresa tenia una premissa clara: donar més llum a l'espai i fer-lo més confortable, amb un ambient acollidor que faciliti la interacció i el converteixi en un nou punt de trobada de la ciutat».

Per la regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, «amb la posada en marxa del restaurant Terrassa Gaudí, el Gaudí Centre completa la seva oferta, tant per als visitants que arriben a la ciutat, com per als ciutadans de Reus i de la resta del territori».

La Terrassa Gaudí obrirà els dies laborables, de 12 del migdia a 12 de la nit; i els festius i caps de setmana fins a les 2 de la matinada. La superfície útil de planta del restaurant és de gairebé 225 m², amb una terrassa de poc menys de 130 m i una terrassa al sobreàtic, de 33 m². La durada del contracte és de 14 anys i finalitza al desembre de 2035.