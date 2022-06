El PSC Reus exigeix una solució per evitar la vaga de treballadors de la neteja del 4 de juliol

Per tot plegat, el PSC demana que l'Ajuntament i l'empresa s'asseguin amb els treballadors per trobar una solució a aquesta situació. «Tenen fins al dia 4, si finalment hi ha vaga serà la constatació d'un fracàs de licitació que ja vam alertar i a la qual s'ha de posar remei en aquest any de mandat que queda», destaca Martín.



L'alcaldable també assenyala que «Reus no és una ciutat de segona i ha quedat clar que la licitació avui pot ser és un fracàs a deu anys vista, però en l'any de mandat que queda s'ha de solucionar perquè no ens podem permetre un llegat en que el contracte més important de l'Ajuntament sigui un fiasco».



Finalment, Andreu Martín ha acabat afirmant que «tot Reus diu que els treballadors estan mal pagats, ja ho estaven abans i ho estan després del contracte, per tant, ja s'hauria d'haver previst actualitzar el conveni», i ha volgut agrair als treballadors que «s'hagin esperat a que acabessin les festes per convocar la vaga, una mostra més de la seva entrega per la ciutat».