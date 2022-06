«És el millor Sant Pere de la nostra història, els restaurants de Reus estem treballant com mai»

Els restaurants de Reus omplen terrasses i sales per la festa major i superen les xifres prepandèmia

La primera Festa Major de Sant Pere després de la pandèmia, la primera sense restriccions i amb infinitat d'actes al carrer, està donant aire als restauradors del centre de la capital del Baix Camp. Les ganes de tornar a gaudir de les cercaviles, les tronades, els castells i les revetlles estan omplint les caixes dels professionals de la restauració i ho estan fent amb alegria. Molt més moviment de gent, augments en la facturació i la necessitat de doblar torns en els dies més assenyalats ho demostren.

Per a Joan Tapias, director del Museu del Vermut, situat al carrer Vallroquetes, «aquest està sent el millor any de Sant Pere des que vam obrir l'any 2014, estem facturant un 25% més que qualsevol altre any». Durant aquests dies de festa, aquest restaurant està funcionant com mai i fa ple cada dia, tant a l'hora de dinar com al vepre, per al sopar.

Al restaurant La Marieta platets i tapes, situat al carrer de la Presó, li està passant quelcom similar. «Hi ha molta més gent pels carrers i tenim el doble de feina que abans de la pandèmia», apunta Christian Calvillo, el propietari del local. «Estem molt contents perquè, després dels dos anys que ens ha tocat passar, necessitàvem gaudir de les festes i aixecar una mica el negoci», afegeix.



Calvillo no tanca cap dia de la setmana, però té uns horaris reglats i no els varia encara que sigui Sant Pere. «Això ens permet treballar bé i la gent s'adapta sense problema», explica. Per a ell, els vespres són més productius, hi ha més gent, però tampoc es queixa de com li està funcionant al migdia.

Gerard Tortajada és un dels propietaris del restaurant Vítric taverna gastronòmica, del carrer Santa Anna, i va obrir portes fa tres anys. «Tot i que no tenim un històric, enguany està anant molt bé, és el nostre millor any», comenta. Encara no havia viscut cap Sant Pere al capdavant del restaurant i, per tant, no pot fer una comparativa, però «he de dir que estem molt contents de com està funcionant el negoci durant aquests dies», assegura.

Un altre dels restaurants del centre de Reus és l'Absis, situat al carrer de la Mar, amb més de vint anys d'història. Durant aquests últims dies, el restaurant està gairebé ple tant al migdia com al vespre. «Estem en un punt molt cèntric, a un minut del Mercadal, i això fa que la gent no vingui només a dinar o a sopar, sinó també per a fer el vermut o la copa post-tronada», comenta el cap de cuina del local, Pol Vilajosana. «No només estem tornant a xifres prepandèmia –afegeix–, sinó que les estem incrementant».

Per a Virgina Texier, propietària de Le Bistrot, ubicat també al carrer Santa Anna, «nosaltres estem funcionant com abans de la pandèmia, ni millor ni pitjor». El seu local és petit i per això funciona amb reserves. «Omplo la sala tant al migdia com a la nit i no canvio els meus horaris. La gent s'adapta sense cap problema i per a mi és més fàcil treballar així», apunta.

Alguns dels restaurants consultats doblen torns tant a l'hora de dinar com a l'hora de sopar. Això implica més feina i més necessitat de personal, però també suposa omplir la caixa i tenir uns bons números a final de mes.