Acord entre el Centre d'Amics de Reus i la Colla Gegantera de Reus per usar la seu

La Colla Gegantera usarà la seu per les seves activitats, reunions, dipòsit de material i de gegants, trobades, tallers i actes diversos

Actualitzada 30/06/2022 a les 17:52

El Centre d'Amics de Reus i la Colla Gegantera de Reus han arribat a un acord que s'ha traduït ja des del carrer aquesta vigília de la Festa Major de Sant Pere quan els geganters i geganteres han fet el descans previ a l'arrencada dels actes forts del dia 28 a la seu del Centre d'Amics de Reus.Des del mes de febrer passat, ambdues entitats han acordat sumar esforços de manera que la Colla Gegantera usarà la seu del Centre d'Amics per les seves activitats, tant siguin reunions, dipòsit de material i de gegants, trobades, tallers i actes diversos. Aquesta revetlla de Sant Pere un nodrit grup de socis i sòcies dels Gegants, amb molta mainada present, han pogut prendre's la coca amb sucre i els refrescos des de la seu del Centre d'Amics.Allà els esperava el seu president, Joan Maria Mallafrè, que els ha donat la benvinguda i ha celebrat la bona entesa a la que s'ha arribat, que suposa un guany per a les dues entitats.Per la seva banda, la presidenta de la Colla Gegantera de Reus, Astrid Martín, ha destacat «la bona rebuda que hem tingut per part del Centre d'Amics des del primer moment», així com que l'acord «és un guany per a les dues entitats, nosaltres solucionem el problema que teníem de manca d'espai en condicions i el Centre suma nous associats». Els Gegants es trobaven en una seu de reduïdes dimensions al carrer del Roser. «Ara es podrà treballar sumant esforços, a més els Gegants tindrem una seu més visible per als ciutadans», ja que dóna al Raval Robuster, a peu de carrer.Els Gegants dinamitzaran la seu del Centre d'Amics amb un seguit d'activitats i també utilitzaran el bar que en els propers mesos es posarà en marxa als baixos del Centre d'Amics.