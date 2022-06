Tronada, focs artificials, seguici i ball en la vigília de Sant Pere de Reus

Les revetlles es van repartir arreu de la ciutat després d'una espectacular tronada que va omplir el Mercadal de llum i foc

Actualitzada 29/06/2022 a les 07:31

A les 9 del matí, el Toc de Festa des del campanar de la prioral donava ahir el tret de sortida a la vigília de la Festa Major de Sant Pere de Reus, una vigília carregada d'actes, amb cercaviles, concerts de vermut, Seguici Festiu i ball dels diferents elements, entre d'altres.

A quarts de nou del vespre, el ball solemne curt de l'Àliga a la porta de l'Ajuntament saludava les autoritats abans d'anar a Completes i, un cop acabades, el Toc General de Festa, el tradicional pilar caminant dels Xiquets de Reus des de la Prioral fins a l'Ajuntament i el ball dels gegants i bestiari donaven pas a la tradicional tronada.



Enguany, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, va ser l'encarregat d'encendre-la. A continuació, un castell de focs artificials situat al mig de la plaça i acompanyat de música per retrobar un costum antic propi de les festes i solemnitats més importants omplia el Mercadal de llum.

A partir de les 23 h. reusencs i reusenques van poder gaudir de les revetlles en diferents espais de la ciutat: la plaça d'Anton Borrell, la plaça de la Llibertat, la del Teatre i la del passeig Mata, a més de la 30a Nit de Marxa de La Palma. Tot plegat va ser una nit de música, ball i moltes ganes de gresca.

El programa d'avui, dia de Sant Pere, comença a les 7 del matí, amb les tradicionals matinades, esmorzars de forquilla per agafar forces per al dia del patró de la ciutat i els 29 avisos pirotècnics per despertar Reus des de l'Ajuntament. A les 11 h., la plaça Mercadal tornarà a ser l'escenari d'una tronada i de la tanda de lluïment dels grups festius de la ciutat i a les 13h se celebrarà la diada castellera dels Xiquets de Reus.

A la tarda, es durà a terme una solemne missa concelebrada a la Prioral amb l'acompanyament musical de l'Orfeó Reusenc, la coral l'Encís i l'orgue de la prioral.Quan la imatge de Sant Pere surti per la porta de la Prioral, l'Àliga farà el seu ball solemne curt. L'acte més destacat, però, serà la professó solemne amb la creu i els cirials, la capella de cantors, el bust reliquiari de Sant Pere, vicaris, rectors, prior i arquebisbe, els Ministrers de la Ciutat, la Bandera de Reus, els macers, les autoritats, la Guàrdia Urbana de gran gala i, tancant la professó, la Banda Simfònica de Reus.



Quan la imatge de Sant Pere arribi a la plaça del Mercadal, es durà a terme una espectacular ballada de tots els grups festius i, en el moment en què la imatge se situï davant de l'Ajuntament, esclatarà la darrera tronada de la Festa Major de Sant Pere d'aquest 2022. A continuació, la imatge de Sant Pere es dirigirà cap a la prioral i, quan arribi a la porta, arribarà el gran esclat de festa i la tronada aèria.

En acabar, la processó tornarà a la plaça del Mercadal, on es faran les últimes ballades dels elements festius, l'encesa de la Víbria i el Drac i la carretillada de Sant Pere a càrrec del Ball de Diables, que posarà punt final a la festa de Sant Pere d'enguany. Avui, però, encara hi haurà un darrer acte a les 23.30 h., un concert a la plaça de la Llibertat amb Plombiers i Fundación Tony Manero.