Reus: Arxivada la peça del cas Innova que investigava presumptes pagaments irregulars de Rellsa

El jutge ha remarcat que quan es va obrir la peça calia «determinar si els indicis se solidificaven un cop fetes les investigacions pertinents, o si en canvi desapareixien per no haver-se trobat elements fàctics que subjectin les presumpcions delictives». «El que hi ha avui a la peça és el mateix que hi havia quan es va incoar», ha remarcat.

Alhora, el jutge també ha decidit que l'Ajuntament de Reus i el partit polític Ara Reus deixin de tenir la condició d'acusació particular i acusació popular respectivament d'aquesta peça i de les peces 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 del cas Innova. Segons l'instructor són «les que no hi ha hagut activitat processal significativa».

La peça 11

La peça 11 del cas Innova investigava presumptes pagaments irregulars de Rellsa i del Consell Esportiu del Baix Camp. En el cas de l'empresa municipal la fiscalia va presentar una denúncia arran «d'una sèrie de conductes» presumptament irregulars sobre «aspectes essencials de la normativa vigent sobre contractació administrativa, subvencions, accés a llocs de treball públics o retribucions», que podrien haver derivat en «arbitrarietat i desviament de poder» i podrien haver causat un perjudici patrimonial a l'administració pública i a la mateixa Rellsa. Entre aquests, s'han analitzat les aportacions municipals al Reus Deportiu entre els anys 2009 i 2011.

Pel què fa al Consell Esportiu la investigació neix de la declaració testifical d'una treballadora de l'ens. L'empleada va exposar al jutge que Rellsa havia adjudicat al Consell Esportiu i a Giravolt -empresa amb la qual el consell tindria «prestamisme laboral»- contractes de serveis que altres empreses oferien per preus més baixos. També va denunciar que s'haurien fet pagaments il·legals a polítics, tant en metàl·lic com en forma de viatges per als càrrecs públics com per a les seves parelles, així com contractes redactats un cop el servei ja s'estava prestant i pagant.