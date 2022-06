La Generalitat atorga la Creu de Sant Jordi al Círcol de Reus

La presidenta de l'entitat Patrícia Terradellas es mostrava satisfeta pel reconeixement del govern català

El govern de la Generalitat ha donat a conéixer aquest dimarts la concessió de les Creus de Sant Jordi 2022 i una de les entitats que ha estat reconeguda per la seva trajectòria és el Círcol de Reus.Altres personatges i entitats que enguany també han rebut la Creu de Sant Jordi són la Companyia Elèctrica Dharma, l'actriu Carme Elias, el grup Estopa o la Fundació del Gran Teatre del Liceu.La presidenta d'El Círcol de Reus, Patrícia Terradellas Maré ha mostrat la seva satisfacció per la concessió de la Creu de Sant Jordi a la degana de les entitats reusenques.«La notícia de la concessió de la Creu de Sant Jordi a El Círcol és un gran satisfacció per a tots nosaltres. La Creu de Sant Jordi té la finalitat d'honorar les persones i/o institucions que hagin destacat marcadament pels serveis prestats a Catalunya en el pla cívic i cultural, per tant, es tracta del reconeixement al bon fer de la nostra entitat al llarg dels anys, justament enguany en que El Círcol, celebrem el nostre 170è aniversari».Terradellas afegia que, «La Creu de Sant Jordi és també un el reconeixement als fundadors d'El Círcol i a tots aquells homes i dones que ens han precedit i que han perseverat amb voluntat de permanència preservant el llegat tant material com immaterial de l'entitat, sempre amb un clar desig de servei a Reus i al nostre país».