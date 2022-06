Reus va omplir totes les activitats programades per l'aniversari del naixement d'Antoni Gaudí

Els Antonis i les Antònies van poder accedir gratuïtament al Gaudí Centre

Actualitzada 27/06/2022 a les 12:59

El Gaudí Centre va tancar les activitats organitzades amb motiu del 170è aniversari del naixement d'Antoni Gaudí omplint de públic totes les convocatòries extraordinàries programades per a la commemoració, que cada any se celebra el 25 de juny.



Al matí es van realitzar dues sessions de la visita guiada «Ho saps tot de Gaudí?, a la tarda una sessió especial del taller de ceràmica adreçada a públic familiar, i un Escape Room adreçat a públic més jove. La jornada va finalitzar amb una visita teatralitzada per donar a conèixer la vida d'Antoni Gaudí en diferents sessions des de les 21:00 h fins a les 01:00h

Durant aquests darrers anys, l'Agència Reus Promoció ha realitzat diverses activitats per donar a conèixer el Gaudí Centre d'una manera diferent i fora dels horaris habituals, com la visita dramatitzada nocturna, que es va realitzar per primer cop al 2017, coincidint amb el 10è aniversari de l'obertura del Gaudí Centre.



Aquesta visita ha anat evolucionant i incorporant diferents continguts amb la voluntat d'anar oferint cada any alguna novetat, mantenint la visita inicial produïda especialment per la Gata Borda per aquesta efemèride.

Per a l'ambientació de les escenes es va comptar amb la col·laboració del Museu Salvador Vilaseca de Reus que va cedir mobiliari i peces de les sales de reserva.

Un total de 365 persones van participar en les activitats programades per aquesta jornada. Per procedències: el 78% van ser de Reus; el 13%, de Tarragona, i la resta, de Barcelona, de València i Lleida respectivament.

Així mateix, durant aquest dia de 10:00 h a 20:00 h, totes les persones amb el nom d'Antoni o Antònia van poder gaudir de l'entrada gratuïta al Gaudí Centre i se'ls va obsequiar amb un petit detall i una entrada gratuïta per visitar el Campanar de la Prioral de Sant Pere, espai inspirador de l'arquitectura de Gaudí.