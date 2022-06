Reus ha analitzat l'estat dels seus polígons i els resultats es presenten el 7 de juliol

L'Ajuntament vol crear grups de treball per plantejar accions de millora

La Regidoria d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Reus, a través de l'IMFE Mas Carandell, va posar en marxa el passat mes de febrer un estudi de detecció de necessitats de les empreses ubicades als Polígons d'Activitat Econòmica (PAE) de Reus.



Els primers resultats de l'estudi es presentaran en un acte obert a totes les persones i empreses interessades que tindrà lloc el proper dijous , 7 de juliol a les 12h, a les instal·lacions de Mas Carandell.En aquesta sessió, amb tota la informació disponible, es farà un retorn i la presentació dels resultats de la primera fase de l'estudi a totes les empreses participants o interessades.El proper pas és crear grups de treball on hi hagi representació de les empreses i també d'altres agents implicats per gestionar i plantejar les accions corresponents per millorar

La primera fase de l'estudi, iniciada al mes de febrer del 2022, ha consistit en fer una enquesta en línia oberta a totes les empreses dels PAE de Reus, on hi han participat un centenar d'empreses i on es preguntava directament per les necessitats de formació, de personal, de millora de les infraestructures, mobilitat, etc.



D'altra banda, s'han realitzat 24 entrevistes en profunditat a diverses empreses representatives de cada polígon, per poder tenir informació més qualitativa i de primera mà de cada una d'elles.

Per a participar en la jornada cal fer inscripció prèvia al següent enllaç: https://ja.cat/oNg8H