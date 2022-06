La Guàrdia Urbana deté a dues persones i un dels agents acaba ferit

El conductor conduïa begut i amb el permís suspès i l'acompanyant va ser acusat d'atemptat contra l'autoritat

La Guàrdia Urbana de Reus deté a dues persones aquesta darrera matinada a Reus i un dels agents de la patrulla va acabar patint lesions al braç.Els fets van tenir lloc aquesta darrera matinada al carrer Miami quan una patrulla de la Guàrdia Urbana de Reus va veure com un vehicle se saltava un semàfor en vermell. Els agents li van donar l'alto i després de realitzar un test d'alcoholèmia van veure que el conductor era sota els efectes de l'alcohol i havia donat positiu. A més, els agents van veure que el conductor ho feia amb el permís de conduir suspès per punts.En el moment de l'escorcoll, el conductor es va posar violent i va començar a resistir-se així que els agents van demanar una altra patrulla de reforç. L'acompanyant del vehicle va sortir del vehicle i va haver de ser detingut per atemptat contra els agents de l'autoritat, deixant a un d'ells amb lesions a un braç. El conductor també va ser detingut per trencament de condemna d'una ordre d'allunyament, alcoholèmia i conduir amb el permís suspès.