La consellera Tània Verge encén la segona Tronada extraordinària de la Festa Major de Sant Pere 2022

L'encesa també ha servit per retre homenatge per a Peter Rius, una de les persones que més han vetllat per l'acte al llarg dels anys

Actualitzada 26/06/2022 a les 17:01

Homenatge a Peter Rius

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, la reusenca Tània Verge, ha encès aquest diumenge, 26 de juny al migdia la segona Tronada extraordinària d'aquesta Festa Major de Sant Pere. La situació pandèmica no va permetre encara l'any passat programar les Tronades de la Festa Major i, per tant, l'honor que té la pregonera de poder encendre la primera Tronada va quedar pendent.L'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer; la vicealcaldessa, Noemí Llauradó, i el regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens, han acompanyat a la pregonera, així com també, qui va ser Tro de Festa 2021, Helena Sardà.Tània Verge s'ha mostrat molt contenta de poder tornar a la ciutat per a l'encesa extraordinària de la Tronada.L'excepcionalitat de l'encesa de la Tronada extraordinària ha servit també a Reus Cultura per retre homenatge a una de les persones que han vetllat per la Tronada al llarg de la història, Peter Rius.La Tronada, amb referències històriques de la segona meitat del segle XVII, és una de les manifestacions festives més genuïnes de la Festa Major de Sant Pere de Reus. Durant molts anys, ja al segle XX, la Pirotècnia Espinós fou l'encarregada de les tronades de festa major. Avui dia, i des de fa més de 20 anys, la Pirotècnia Igual és qui s'encarrega de l'elaboració i muntatge de la Tronada.Peter Rius May, el primer Tro de Festa, l'any 1995, ha estat una de les persones que han tingut cura que la Tronada mantingui el seu format tradicional. Enguany, el Peter entrega a la ciutat l'embut històric de la Pirotècnia Espinós, amb el qual es feia fins fa pocs anys el regueró de pólvora que dona continuïtat als esclats dels trons i els mascles. Com a agraïment a la seva dedicació i estima envers la Tronada, l'Ajuntament li fa un reconeixement amb l'entrega d'una rèplica d'aquest embut històric.