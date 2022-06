Els actes de Sant Pere fan vibrar els reusencs

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, va encendre la segona Tronada extraordinària de la Festa Major al Mercadal

Actualitzada 26/06/2022 a les 20:37

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, la reusenca Tània Verge, va encendre aquest diumenge, al migdia, la segona Tronada extraordinària de la Festa Major de Sant Pere de Reus. La situació pandèmica no va permetre encara l'any passat programar les Tronades de la Festa Major i, per tant, l'honor que té la pregonera de poder encendre la primera Tronada va quedar pendent. La consellera Verge, que es va mostrar molt contenta de poder tornar a la ciutat per a participar d'aquest acte, va estar acompanyada de l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer; la vicealcaldessa, Noemí Llauradó, i el regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens, així com també, qui va ser Tro de Festa 2021, Helena Sardà. La primera Tronada extraordinària de la Festa Major, celebrada aquest dissabte passat, va anar càrrec de la periodista Coia Ballesté, corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Londres, la qual va ser la pregonera de 2020 però tampoc va tenir l'honor d'encendre la Tronada.

La lectura del Pregó de la Festa Major, a càrrec de la reusenca Alba Sotorra, directora i productora independent, va donar el divendres el tret de sortida oficial a la Festa Major de Sant Pere d'aquest any. Sotorra es varevindicatr com a reusenca i va apel·lar a la força de les dones per a fer funcionar el món. Després de la lectura del pregó, el regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens, va anunciar la distinció del Tro de Festa 2022 que, enguany, ha recaigut en Jaume Ciurana Mir, «una cara ben coneguda de la festa major, de la societat i la cultura reusenques, però també a una veu molt familiar que ha personificat multitud de personatges històrics, com Jaume I, o personalitats il·lustres, com Antoni Gaudí; sempre vinculat amb el món teatral, en totes les facetes, i al seu estimat Bravium Teatre», va explicar Recasens.

Homenatge a Peter Rius

L'excepcionalitat de l'encesa de la Tronada extraordinària va servir també a Reus Cultura per retre homenatge a una de les persones que han vetllat per la Tronada al llarg de la història, Peter Rius. La Tronada, amb referències històriques de la segona meitat del segle XVII, és una de les manifestacions festives més genuïnes de la Festa Major de Sant Pere de Reus. Durant molts anys, ja al segle XX, la Pirotècnia Espinós va ser l'encarregada de les tronades de festa major. Avui dia, i des de fa més de 20 anys, la Pirotècnia Igual és qui s'encarrega de l'elaboració i muntatge de la Tronada. Peter Rius May, el primer Tro de Festa, l'any 1995, ha estat una de les persones que han tingut cura que la Tronada mantingui el seu format tradicional. Aquest diumenge, Peter Rius va fer entraga a la ciutat de l'embut històric de la Pirotècnia Espinós, amb el qual es feia fins fa pocs anys el regueró de pólvora que dona continuïtat als esclats dels trons i els mascles. Com a agraïment a la seva dedicació i estima envers la Tronada, l'Ajuntament li va fer un reconeixement amb l'entrega d'una rèplica d'aquest embut històric.

Seguidament, a la plaça de la Farinera, va tenir lloc el ball complet i els parlaments del Ball de Marcos Vicente, el Ball de Gitanes petit i el Ball de Pastorets petit que, prèviament, també s'havia pogut veure a la plaça del Castell.

Aquest dilluns, serà el torn de la Festa Major Petita que sortirà a les sis de la tarda des de la plaça del Mercadal i de les diverses representacions del ball satíric de Dames i Vells. A les 22 h., al Parc de la festa, hi haurà el concert de Lildami, convertit en el portaveu de la música urbana cantada en català, i de Lágrimas de Sangre, un dels grups de rap líders i referents en l'escena hip-hop. Les entrades, a un preu de 15 euros, es poden adquirir al web