Una alumna del Gabriel Ferrater de Reus guanya el premi Eumo_de de la UVic

Ling Martín Puljol ha aconseguit el primer lloc amb el treball de recerca 'Arquitectura és un mot femení'

Actualitzada 23/06/2022 a les 09:18

Ling Martín Puljol ha obtingut el primer premi en la categoria Eumo_dc als millors treballs de recerca en l'àmbit de les arts de la Universitat de Vic. Ho ha aconseguit amb el treball Arquitectura és un mot femení.L'alumna ha cursat els estudis de batxillerat artístic plàstic a l'institut Gabriel Ferrater de Reus. Cal destacar que aquest treball ha estat tutoritzat per la professora de dibuix Rosalia Anglada i la Fundació Mies van der Rohe de Barcelona. La implicació de la fundació ha estat clau per tal de tenir accés a informació inèdita i pel que fa a l'orientació del projecte.La proposta de la Ling consisteix en la creació d'un material didàctic per visualitzar les dones arquitectes al llarg de la història.