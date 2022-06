Reus, preparada per a l'inici de la Festa Major de Sant Pere 2022

Alba Sotorra serà l'encarregada de donar el tret de sortida amb el pregó aquest divendres a les 20 hores

Actualitzada 23/06/2022 a les 12:41

La ciutat de Reus ja ho té tot a punt per a l'inici de la Festa Major de Sant Pere 2022 que serà aquest divendres dia 24 de juny, a partir de les 20 h, amb el Pregó de la Festa Major, a càrrec d'Alba Sotorra. Enguany a festa torna a la normalitat, amb molta música i grans concerts, i amb dues Tronades extraordinàries que s'afegeixen a les quatre tradicionals.Després de dies amb actes previs, que inclouen aquest dijous al vespre l'inici de les Barraques de la Festa Major, la festa tradicional començarà demà divendres a partir de les 19:00 h amb cercaviles i ballades pels carrers del centre i la plaça del Mercadal. A les 19:30 h s'obriran les potes del Saló de Plens de l'Ajuntament per assistir al pregó, amb l'acompanyament musical dels Ministrers de Reus.A les 20 h, al Saló de Plens, tindrà lloc el Pregó de la Festa Major. La reusenca Alba Sotorra és directora i productora independent, fundadora de la productora Alba Sotorra SL i especialitzada en la producció de llargmetratges per a públic internacional.En finalitzar, lliurament del Tro de Festa 2022. Durant el pregó es repartirà la postal de la Festa Major, número 48, protagonitzada en aquesta ocasió pels Cóssos.Quan acabi el pregó, la jove pregonera farà la Crida a la Festa des del balcó de l'Ajuntament, amb l'acompanyament musical dels Ministrers de Reus. És llavors quan baixarà, acompanyada de les autoritats i el Tro de Festa 2022, a la plaça per encendre la primera Tronada.Seguidament, des del campanar, Toc General de Festa que anuncia l'inici de la Festa Major. En finalitzar la Tronada, la pregonera iniciarà la Cercavila del Masclet amb el primer tast, des de la plaça del Mercadal. Novament la cercavila agafa el caire de seguici amb la participació de diversos elements festius i diferents acompanyaments musicals, com Xim Xim Mig Grau i els Bandsonats.A les 21:30 h, a la Prioral de Sant Pere, hi haurà el tradicional concert de Festa Major de l'Orfeó Reusenc. I mitja hora més tard, a La Palma, hi haurà la XXIV Trobada d'Havaneres, amb Les veus de Reus i Sopa de Peix.Per acabar el primer dia de la Festa Major, a partir de les 22:00 h, al Parc de la Festa, Barraques de Festa Major, amb Sorigen, els populars Dr. Prats i, finalment, Jazzwoman.Tota la programació de la Festa Major de Sant Pere 2022 es pot consultar clicant aquest