La Cambra de Reus afirma que la Taula Estratègica de l'aeroport no funciona

El president Jordi Just ho va fer en la conferència del director de l'aeródrom de Reus, que va mostrar xifres molt positives

Actualitzada 22/06/2022 a les 22:20

El president de la Cambra de Comerç, Jordi Just, va afirmar ahir que la Taula Estratègica de l'aeroport de Reus no funciona, ja que hauria de ser una infraestructura al servei del territori i no només al servei turístic. Ho va fer en el marc d'una conferència que va dur a terme ahir el director de l'Aeroport de Reus, Joan Crespo, on van ser presents alguns alcaldes, com Carles Pellicer, de Reus, o Pere Granados, de Salou, i empresaris del territori. Segons Just, els habitants del Camp de Tarragona no són prou coneixedors dels vols que ofereix l'Aeroport. Per la seva part, Crespo va exposar les xifres de passatgers d'enguany, que són més positives que les d'abans de la pandèmia, ja que hi ha quasi els mateixos passatgers, però amb menys rutes i destinacions. Tot i això, no arriben a l'objectiu del milió de viatgers.

Jordi Just, en la conferència d'ahir al matí, va afirmar que la Taula Estratègica de l'aeroport de Reus no funciona i va afegir que «no el venem bé i això és perquè la taula estratègica no ho fa bé, perquè tenen un propòsit diferent: només pensen en el turisme i haurien de tenir en compte el món empresarial, recuperant una ruta de Reus a Madrid o una a Alemanya, per les químiques de Tarragona». Ara bé, Just no va ser l'únic en exposar aquesta visió, alguns dels presents van defensar la idea que l'aeroport no hauria de ser només un aeroport d'arribada de turisme, donada la dificultat d'accedir-hi pels habitants de fora de Reus. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, va afirmar que «l'aeroport no ha de ser només perqué arribi turisme, que és important, però també és de la ciutadania de la zona metropolitana; cal tenir una estació intermodal». Crespo va assegurar que aquesta infraestructura serà «un valor afegit perquè la comunicació terrestre ara no funciona bé, tanmateix, tampoc farà que l'aeroport passi a tenir un milió i mig de passatgers d'un dia per l'altre».

Els presents també van reforçar la idea de trencar amb l'estacionalitat de l'aeroport. L'aeròdrom només opera vols durant la temporada d'estiu, que en el seu cas comença a partir del canvi d'hora de l'últim cap de setmana de març i finalitza l'últim d'octubre. Un d'aquests va ser l'alcalde de Salou, Pere Granados, qui va relatar: «L'Ajuntament de Salou també comparteix el desig de desestacionalitzar l'aeroport, però el perfil de visitants pel que hem apostat és el familiar que fa vacances fora dels períodes escolars. Des de Salou treballem de valent per trencar aquesta situació i hem començat un programa de platja per tot l'any». Crespo va explicar que la infraestructura està oberta a qualsevol demanda, però això depèn de les companyies: «Si una companyia aèria veiés viable impulsar una ruta, per exemple de Reus a Madrid per tot l'any, no dubto que ja ho hagués fet, però, de moment, no és el cas».

Crespo va reiterar en la seva presentació que l'aeroport sempre està disposat a tirar endavant propostes i, d'exemple, va explicar el cas amb Ryanair, que «el 2008 va establir una base operativa a Reus, però al cap d'un any va abandonar després d'haver fet una gran inversió, ara tenim molt de pàrquing sense ús per aquest motiu».

Pel que fa a les xifres d'enguany, el director va exposar que són millors que les del 2019, ja que, tot i estar obtenint xifres de passatgers molt similars a les del 2019, abans de la pandèmia, l'aeroport aquest any compta amb menys destinacions i rutes. El passat mes de maig, l'aeròdrom va moure 121.000 passatgers, mentre que a l'abril del 2019 n'hi va haver 135.000. Ara bé, abans de l'arribada del coronavirus es comptava amb 47 rutes i 27 destinacions, mentre ara n'hi ha 38 i 23, respectivament. A més, segons Crespo, «tenint una mica més de passatgers o els mateixos, els ingressos són superiors al 2019, la gent que ve està gastant més diners».

Tot i que l'objectiu de l'aeroport de Reus és arribar al milió de passatgers, les previsions d'enguany, que són les que es tenien l'any passat, és que «s'arribarà a moure una mica més de 745.000 passatgers, ja que podem dir que aquest any és el de la recuperació». Val a dir que l'aeroport ha viscut dues temporades amb molt poc moviment, durant el 2020 i 2021, amb 45.000 i 150.000 passatgers, respectivament.

Actualment, l'aeroport compta amb 6 països com a destinacions, que són: el Regne Unit, que compta amb 15 connexions, Irlanda, que compta amb tres, Bèlgica, amb dos, Holanda, Polònia i, des de fa poc, amb Palma de Mallorca, l'únic destí nacional, després que l'any passat s'establís una connexió entre Reus i les illes Canàries, però la companyia va cancel·lar la ruta al cap de tres mesos. Per altre costat, Crespo va assenyalar que «el Brexit sembla que no ha afectat els anglesos, ja que continuen venint des de diferents aeroports».