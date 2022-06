'Teoria dels cossos' un film impregnat de Gabriel Ferrater roda diverses de les seves escenes a Reus

La pel·lícula dirigida per Joan Ramon Armadàs té com a nexe conductor el poeta reusenc

Actualitzada 22/06/2022 a les 18:25

L'equip de la pel·lícula 'Teoria dels cossos' es troba a Reus aquests dies per al rodatge de diverses escenes que tenen lloc a la ciutat. La pel·lícula, que s'inclou a la commemoració de l'Any Ferrater, té com a escenaris principals la capital del Baix Camp, on va néixer el poeta, i Sant Cugat, on va viure els darrers anys i on es va suicidar quan tenia 50 anys.

'Teoria dels cossos' representa el debut a la gran pantalla del director i guionista Joan Ramon Armadàs Monclús i està protagonitzada pels actors Miquel Sitjà i Ilvana Miño; ell, director de la Biblioteca Municipal de Sant Cugat, i ella, professora de literatura catalana de l'Institut Gabriel Ferrater. Ambdós protagonitzen una història romàntica, carregada d'aventures.

El rodatge es du a terme durant el mes de juny i a la capital del Baix Camp han rodat a l'Institut Gabriel Ferrater, al Parc de Sant Jordi, a la plaça del Castell i, el pròxim dia 29 de juny, Sant Pere, es gravaran diverses imatges aprofitant la Festa Major.

La pel·lícula compta amb el suport de les regidories de Promoció de Ciutat i de Cultura i Política Lingüística de l'Ajuntament de Reus.