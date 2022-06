Hi ha retencions de dos quilòmetres al pk 7

Actualitzada 22/06/2022 a les 08:53

Un carril obert a la T-11 a Reus direcció Riudoms i 2 km de retencions per #accident #SCT pic.twitter.com/qC43ONiC1x — Trànsit (@transit) June 22, 2022

Un camió ha bolcat a primera hora del matí a la T-11 al seu pas per Reus. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), aquest s'ha produït a les 6.45 hores al quilòmetre 7. L'incident ha provocat el tall de la circulació a la via, tot i que a les 8.4 hores, ja s'ha reobert un dels carrils al trànsit. Com a conseqüència, hi ha retencions almenys dos quilòmetres.En l'incident només s'ha vist implicat un vehicle i el seu conductor ha resultat ferit lleu.