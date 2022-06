Reus aprova la reforma de la nova plaça del Víctor

Es tracta de la primera fase de la transformació de l'Eix Central de la ciutat

L'Ajuntament de Reus ha aprovat de manera inicial el projecte executiu de la plaça del Víctor, la primera fase del projecte de reurbanització del carrer Ample, de la plaça del Víctor i de la plaça del Pintor Fortuny, redactat per l'estudi d'arquitectura Batlle i Roig.El projecte defineix la plaça del Víctor com un element articulador i com a punt de connexió amb el Centre Cívic Gregal. El projecte avança en la voluntat transformadora tant pel que fa a la mobilitat com a l'ordenació de l'espai públic, la millora de la connectivitat o la integració de l'espai.L'objectiu dels treballs es millorar la qualitat ambiental i paisatgística mitjançant la preservació de la vegetació existent i la introducció de noves espècies i zones verdes. També s'introduiran noves solucions de drenatge sostenible i es millorarà l'accés amb la part posterior de la plaça. Finalment, es posarà en relleu el patrimoni cultural i històric associat i es potenciarà l'ús de les noves tecnologies dins del projecte Reus Smart City.Les obres es dividiran en dues fases: la primera inclou la plaça del Víctor i trams dels carrers Ample, Miró i Santa Helena; mentre que la segona inclou la connexió amb el futur Centre Cívic Gregal, a través del carrer Alt de Sant Josep, el carrer de Castellvell i la connexió amb la plaça del Pintor Ferré Revascall.El pressupost d'execució global de les dues fases és d'1.007.629,98 euros. Una vegada aprovat el projecte, l'Ajuntament publicarà en primera instància la licitació de les obres incloses en la primera fase.