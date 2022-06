«No podem dormir pel soroll de l'oci nocturn i l'Ajuntament no actua»

Veïns del raval de Santa Anna denuncien que els clients de les discoteques de la zona no els permeten descansar

Actualitzada 21/06/2022 a les 22:06

Un grup de comunitats de veïns i particulars del raval de Santa Anna denuncien que els sorolls que provoquen els clients de dos locals d'oci nocturn de la zona, l'Hangar i l'Urban, no els permeten descansar. El grup ha presentat queixes des de fa «molts anys» a l'Ajuntament per trobar una solució al problema, però asseguren que des del consistori no s'ha actuat. A més, la reforma del raval, que s'ha convertit en una zona de vianants amb espais per seure i taules, ha agreujat la situació, ja que molts clients es queden en aquests espais molta estona quan els establiments tanquen. Davant de la inacció de l'administració, els veïns compten amb el reforç de l'oposició. El grup municipal del PSC va portar el conflicte al plenari de l'Ajuntament la setmana passada, en forma de prec. Ara, el grup ha portat el conflicte al Síndic de Greuges de Reus, que els guiarà en els pròxims passos a fer.

Al principi, les queixes eren formulades pels particulars que vivien a la zona, però des de fa un temps, les comunitats de veïns de la zona del raval han unit forces per queixar-se de la situació a l'Ajuntament. Segons els veïns, han trucat diverses vegades a la Guàrdia Urbana perquè desallotgi als clients que es queden pels carrers fent soroll, no obstant això, «molts cops no venen i d'altres passen de llarg», explica la portaveu del grup. «Les nostres queixes són contra l'Ajuntament, que no té un pla d'actuació al respecte. A més, dona llicències, però no mira si s'executen de forma correcta. No s'haurien de donar aquestes llicències en una zona residencial. Creiem que hi ha favoritismes per part de l'administració», afegeix la representant.

L'Hangar és el local d'oci que més molèsties provoca als veïns, ja que, després del tancament, a les 5 h., els clients es queden una hora per la zona, segons els veïns. «Hi ha nens que es desperten plorant perquè no poden dormir, gent gran que necessita descansar i gent que treballa conduint i és perillós. L'Ajuntament ha d'actuar perquè cada vegada estem pitjor. Hi ha un estudi que determina que el soroll nocturn augmenta la mortalitat... El batlle hauria de procurar el benestar dels ciutadans, per davant de l'econòmic», detalla la portaveu. Els veïns estan organitzant una picada d'olles i penjaran cartells als balcons en el pas de la corporació municipal en l'anada a Completes del dia 28 de juny, de les Festes Majors de Sant Pere, per a demostrar la seva indignació cap a la gestió del Govern.

Per la seva part, Jordi Casas, gerent del local, assegura que han augmentat les mesures de seguretat afegint un porter més. Casas explica que «intentem seleccionar la clientela perquè no hi hagi problemes. No volem molestar als veïns i entenem que es tracta d'una convivència».

El grup municipal del PSC de Reus va portar el tema al plenari de l'Ajuntament. El PSC i els veïns afirmen que des del prec de divendres passat, el local ha ajustat l'hora del tancament i el passat cap de setmana haurien abaixat les persianes a les 4 h.. Andreu Martín, portaveu del PSC a Reus, explica: «Celebrem que la nostra iniciativa hagi provocat començar a ajustar l'hora de tancament del local al qual li correspon segons el tipus de llicència». Tot i això, el portaveu explica que «els veïns encara ens comenten que la presència de grans grups al carrer s'allarga fins una hora més tard i demanem que els veïns recuperin el seu descans».