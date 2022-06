Les franquícies inicien les rebaixes mentre el centre s'espera a l'1 d juliol

Les botigues de la Fira ja tenen descomptes, però el comerç local s'adapta a la normativa catalana

Actualitzada 21/06/2022 a les 21:22

Les grans franquícies comencen la campanya de rebaixes d'estiu, mentre el comerç local s'espera a l'1 de juliol. Algunes grans cadenes ja han començat les rebaixes i d'altres iniciaran la campanya demà i obriran el pròxim diumenge, 26 de juny, que és un dels vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden aixecar persianes. Per altre costat, la majoria de botigues del centre de la ciutat optaran per aplicar els grans descomptes a partir de juliol, tot i que algunes començaran a fer-los abans amb aquells clients de confiança.

La normativa espanyola dona carta blanca als comerços perquè puguin començar les rebaixes quan vulguin, seguint sempre la temporalitat d'aplicar-les a l'estiu i a l'hivern. Això permet que grans marques, amb les quals compta el centre comercial La Fira, ja hagin començat. Patricia Perugini, gerent de La Fira, explica a Diari Més que «les rebaixes són un bon moment pels centres comercials», ja que portaran clients i el centre viurà més moviment. Perugini ha assegurat que «el fet que ara no hi hagi una data exacta establerta per l'inici de les rebaixes permet que algunes marques ja hagin començat. Durant aquesta setmana, i sobretot dijous, les altres marques aniran començant amb els descomptes». Les botigues de la Fira obriran diumenge que ve. La gerent també ha anunciat que aviat hi haurà nous rètols en el centre comercial, després que diverses marques deixessin buits alguns locals.

Per altre costat, la majoria de comerços de la ciutat seguiran la normativa catalana, que estableix que el període de rebaixes és des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost. Per aquest motiu, «poques botigues, o potser cap, obriran el pròxim diumenge», explica Meritxell Barberà, presidenta de la Unió de Botiguers de Reus. «La majoria de comerços començaran les rebaixes després de Sant Pere, al juliol. Com a molt, algunes faran descomptes als clients de més confiança», afegeix Barberà. Un d'aquests comerços és People, una botiga de roba situada al carrer Galanes. Victòria Simó, propietària de la botiga, declara que «tot i els descomptes dels dies abans, nosaltres ens cenyim a la normativa catalana i començarem el dia 1 de juliol, no té lògica treure el sobrestoc de l'estiu abans que comenci. Nosaltres posem de rebaixes les coses que tenim ara a la botiga, una altra cosa és el que fan les grans marques que treuen altres coses que es volen treure de sobre i encareixen els preus». Ara, en els dies previs a les rebaixes, els comerços no han notat una gran davallada de clients que esperen els descomptes: «Si alguna cosa positiva ha fet la pandèmia és que molta gent no juga a anar de botigues a mirar, venen a buscar el que necessiten i no tant a xafardejar», relata Simó.

L'Agència Catalana de Consum adverteix que en les campanyes de rebaixes és important que els clients s'assegurin que els productes amb descomptes mostren el preu original, juntament amb el nou, o bé el percentatge de la rebaixa, que els productes en oferta han de tenir la mateixa qualitat i garantia que les que tenien quan no tenien el descompte i que les botigues no estan obligades a fer rebaixes.