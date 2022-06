La sabata del futur és catalana

Un equip de joves enginyers ha desenvolupat una sabata d'escalada fabricada amb tecnologia 3D

Actualitzada 21/06/2022 a les 19:12

El passat 6 de juny, el Museu del Disseny de Barcelona va inaugurar l'exposició El millor disseny de l'any, una cita anual on es mostren les propostes més destacades en disseny gràfic i comunicació visual, disseny industrial, arquitectura i interiorisme de casa nostra. Entre els 500 objectes exposats al museu barceloní hi ha Athos, una sabata d'escalada impresa amb tecnologia 3D.

Darrere d'aquest projecte hi ha un equip d'enginyers que es van conèixer a l'escola Elisava de Barcelona, tot cursant un màster de Disseny i desenvolupament de producte, i que van decidir desenvolupar aquesta idea com a treball de fi de màster. L'equip el formen Romina Milesi, Carla Barrientos, Mar Amengual, Pau Gual i el reusenc Emili Sisquellas Taixés. Ell, com la resta dels seus companys, practica l'escalada. Va ser precisament gràcies a aquesta afició comuna per aquest esport que van tenir la idea de desenvolupar Athos: «El mercat del calçat per fer escalada és molt complex, les sabates han de ser molt tècniques i s'han de poder adaptar molt bé al peu. La majoria d'escaladors fan servir dues, tres o fins i tot quatre talles més petites per sentir el peu ben agafat», explica el reusenc. A més, apunta, «cada peu és diferent i, per tant, la sabata ideal s'hauria de poder adaptar a les característiques de cadascú».

Partint d'aquestes premisses, l'equip d'enginyers va desenvolupar un calçat personalitzat per a escaladors, fabricat amb tecnologia 3D. El pas següent, detalla l'Emili, serà crear una aplicació de mòbil que permeti que el client pugui fer la comanda des de qualsevol lloc: «Amb l'aplicació mòbil, l'usuari podrà escanejar-se el peu a través de tres fotos i, a partir del model 3D obtingut, nosaltres fabriquem el calçat personalitzat, ajustat a les seves característiques».

Un altre valor afegit del producte, apunta el jove enginyer, és que és altament sostenible, pel material amb què es fabrica, i per l'estalvi d'energia que suposa treballar segons comanda.

Negoci global

Athos (www.athos-era.com) té la seu a Barcelona, però l'empresa però treballa amb una mirada global. «L'accessibilitat és un dels factors clau del nostre negoci», assegura l'Emili.

En aquest moment els esforços dels joves emprenedors se centren a trobar inversors per tal de començar a comercialitzar el producte, tot i que ja tenen com a partner HP.

De moment, la sabata d'escalada 3D Athos ja ha estat reconeguda amb diversos premis, entre els quals el Forward AM Innovation Award 2022, un guardó internacional per a productes impresos en 3D, el James Dyson Awards, també internacional, per als millors dissenys de producte, així com la classificació com a finalista dels premis ADI Awards 2022 del Museu del Disseny de Barcelona. En aquest museu, l'exposició El millor disseny de l'any es podrà visitar tot l'estiu, fins al 28 d'agost.