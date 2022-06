El Comité d'empresa de Reus Net convoca vaga del 4 al 7 de juliol

UGT i CCOO demanen una pujada salarial d'un 4%

Actualitzada 22/06/2022 a les 09:56

Els delegats d'UGT i CCOO de l'empresa Reus Net, per unanimitat, han decidit convocar una vaga per als dies 4, 5, 6 i 7 de juliol pel bloqueig del conveni.Des dels sindidcats alerten que «la greu situació que tantes vegades va anunciar el Comitè d'Empresa que es produiria amb el plec de condicions que va definir les condicions de la nova contracta, s'ha consumat».Segons UGT i CCOO, la direcció de la UTE Reus Net s'ha mostrat incapaç de posar sobre la taula una oferta que s'acosti a les reivindicacions justes de la representació sindical en les reunions mantingudes.«Aquesta incapacitat de l'empresa adjudicatària és el fruit d'un plec de condicions que contenia dues claus barroeres: permetia baixes econòmiques més enllà del 10% i no contenia cap clàusula de salvaguarda del conveni».Segons els sindicats, la direcció de l'empresa diu que no té marge de maniobra per assumir un nou conveni.Davant aquesta situació, des del Comitè d'Empresa demanen una pujada salarial que assumeixi la meitat d'aquest desfasament, és a dir, un increment del 4%. I un augment del 3% per al 2023.