Arxivada la causa contra tres independentistes reusencs per les mobilitzacions de resposta a l'operació Judas

L'altra causa pels mateixos fets oberta per la policia espanyola manté investigades dotze persones

Actualitzada 22/06/2022 a les 15:44

Els jutjats han arxivat la peça oberta per les mobilitzacions del passat 23 de setembre, en resposta a l'Operació Judas, i en la qual estaven investigats tres independentistes reusencs. Arran de l'atestat obert pels Mossos figuraven com a investigats els regidors de la CUP Mariona Quadrada, Edgar Fernàndez i un militant d'Endavant-OSAN. Segons han informat Alerta Solidària i els dos edils, malgrat que Adif va demanar sumar-se a la petició de Fiscalia, el ministeri públic ha demanat finalment l'absolució. L'altra causa, pels mateixos fets, es va obrir a instàncies de la policia espanyola i en ella figuren dotze persones. La CUP acusa el cos d'utilitzar «arxius policíacs» per implicar, fins i tot, «una persona que ni vivia a Reus».

Alerta Solidària ha recordat que, a banda de la que s'ha tancat, encara queden obertes quatre causes judicials «repressives» en contra de l'independentisme reusenc que afecten més d'una trentena de persones investigades. «N'eren cinc, ara en queden quatre, però n'hem arribat a tenir set», ha subratllat Quadrada, qui ha asseverat que la repressió a Reus ve de lluny tot assegurant que està orquestrada i premeditada.

