Treballadors del servei de neteja de Reus demanen una pujada salarial

140 persones es van concentrar ahir a la plaça del Mercadal

Actualitzada 20/06/2022 a les 22:23

Treballadors del servei de neteja de Reus van demanar ahir un augment en el seu salari a l'empresa de neteja en una primera mobilització pacífica a la plaça del Mercadal i avancen que en faran més durant les pròximes setmanes. La concentració es va produir després que, la setmana passada, l'empresa i els sindicats es reunissin sense arribar a un acord. El secretari general de sanejament urbà d'UGT, Ángel Martín de Sande, explicava que «l'empresa ens ha trucat per dir-nos que donem més dies perquè s'ho està pensant, però nosaltres seguirem amb les nostres exigències». Aquestes consisteixen en un augment de sou de més d'un 4%.

El plec de condicions que va elaborar l'Ajuntament l'any passat per a la licitació del servei no contemplava una revisió salarial, fet que indigna als treballadors: «No és digne que un ajuntament vulgui estrangular uns salaris, ja que es van equivocar d'ençà que van elaborar en el plec de condicions». Per la seva part, fonts municipals apunten que les relacions salarials corresponen estrictament a l'empresa i els treballadors i «l'Ajuntament només regula la seva relació amb l'empresa d'acord amb la prestació de serveis». Miguel Pèrez, president del Comitè d'Empresa, relatava que «durant la pandèmia hem estat treballant mentre tothom estava a casa, hem netejat farmàcies i centres sanitaris, creiem que és el mínim que ens mereixem». José Antonio Fernández, representant de Comissions Obreres afegia: «No arribem a finals de mes, com a molt a la primera quinzena. Ens hem unit amb UGT per un conveni digne».