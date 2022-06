Obren les piscines municipals de Reus amb una jornada tranquil·la

Pocs reusencs van anar ahir a les piscines pels núvols, tot i que alguns van aprofitar per fer el primer bany

Actualitzada 20/06/2022 a les 22:14

L'obertura de les piscines municipals del Parc dels Capellans de Reus va coincidir amb un dia ennuvolat que va comportar una jornada d'inici tranquil·la. Tot i els núvols, alguns reusencs es van animar a viure el primer dia de les piscines i van aprofitar per adquirir el seu bo de temporada.

Demà és l'últim dia de classes tots els centres, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i les de la formació professional, que ho faran d'acord amb la seva programació acadèmica. Això, sumat a la calor dels últims dies, comporta que moltes famílies comencin a planejar l'estiu i anar a les piscines municipals és una de les activitats per la qual moltes han optat. Per aquest motiu, els primers dies d'obertura de les piscines estan molt dedicats a la compra de bons per temporada o mensuals. Durant el matí del primer dia, els banyistes eren sobretot joves i infants que van anar a la piscina d'excursió amb els seus centres educatius.

Tot i els núvols persistents, molts dels assistents van fer el seu primer bany de l'any. Des de primera hora de la tarda, que va pujar més la temperatura i la xafogor, algunes famílies van apropar-se al recinte i moltes van adquirir el seu passi de temporada. El nombre de banyistes va anar augmentant durant la tarda. Salomé Martínez, veïna de la zona, va acompanyar als seus tres fills adolescents i explicava a Diari Més que «teníem ganes de fer el primer bany de l'any, ja que amb aquestes calors no es pot estar a casa tota la tarda». Martínez afegia «als nens els encanta venir i amb els descomptes per família nombrosa ens surt a compte comprar el bo de temporada». Enguany aquest bo té un preu de 99 euros, mentre que per les famílies monoparentals, nombroses, els aturats de llarga durada i els familiars de primer grau costa 49,99 euros. Per altre costat, els qui acompanyen persones amb discapacitats, els grups organitzats i els usuaris d'activitats de Reus Esport i Lleure (RELLSA) també compten amb un descompte i el passi de temporada els costa 80 euros.

Miguel González, un altre dels reusencs, en aquest cas del barri Fortuny, que va anar a inaugurar la temporada amb dues famílies més, declarava: «Per a nosaltres, quan venim una estona a la piscina ens refresquem tots, els nens estan entretinguts i els pares també. De moment no ens farem el passi de temporada perquè som més d'anar a la platja, però potser fem com l'any passat i agafem algun dels bons de 10 entrades». El bonus 10, que no és nominal, serveix per entrar fins a 10 vegades a les piscines. Aquest té una tarifa general de 46 euros, mentre que la reduïda costa 35 euros.

L'horari d'enguany és el mateix que el d'altres anys, d'11 h. a 20 h. de dilluns a diumenge. Així i tot, a les hores prèvies a l'obertura de portes, s'ha programat, a partir del dia 5 de juliol, l'activitat d'aiguagim, adreçada al públic en general a partir dels 16 anys. L'activitat constarà de dues sessions setmanals, dimarts i dijous de 10.15 h. a 11.15 h. i una hora de bany lliure. El preu per dur a terme l'activitat durant tota la temporada és de 70 euros, mentre que si es vol seguir només un mes, costa 40 euros. També hi ha l'opció de pagar sessions úniques, que costen 4,5 euros.