El Gremi de la Construcció del Baix Camp commemora els seus 400 anys homenatjant els expresidents

L'actual junta va reunir les anterior, agremiats i autoritats coincidint amb la festivitat de Sant Antoni de Pàdua

Actualitzada 21/06/2022 a les 13:31

El Gremi de la Construcció del Baix Camp va celebrar aquest dissabte a Reus el tradicional dinar que es fa coincidint amb la festivitat de Sant Antoni de Pàdua. En aquesta ocasió l'acte va coincidir amb els 400 anys del Gremi que es commemora aquest 2022 amb un extens programa d'activitats.



Totes aquestes persones, així com la resta de participants en el dinar, van rebre com a regal una reproducció en facsímil del document fundacional del Gremi de la Construcció que es conserva al Museu de Reus i que data del 1622. Reconeixement als expresidents

Un dels moments més emotius de la jornada va ser el reconeixement als expresidents del Gremi de la Construcció del Baix Camp que van assistir al dinar i que van rebre una placa per la seva trajectòria al capdavant de l'entitat. El més veterà de tots ells va ser l'empresari reusenc Pere Vinaixa, el president honorífic del Gremi, que va rebre la placa del seu fill, que també forma part de la Junta. La resta d'expresidents homenatjats van ser Miquel Vilella, Josep Machado, Isidre Domènech i Gregori Salvat.

En total, al voltant de 150 persones es van reunir a Vermuts Rofes de Reus per assistir a aquesta celebració. L'actual Junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp, presidida per Antoni Sentís, va estar acompanyada per les autoritats del territori, encapçalades per l'alcalde de Reus, Carles Pellicer; la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; la delegada del Govern de la Generalitat, Teresa Pallarès; la presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp, Rosa Maria Abelló; l'alcalde d'Alforja, Joan Josep García; els regidors de l'Ajuntament de Reus; el president de la Cambra de Comerç de Reus, Jordi Just; el director de Desenvolupament del Port de Tarragona, Joan Besora; el president de la Cepta, Joan Antoni Belmonte; el president del Gremi de la Construcció del Tarragonès, Joan Romeu; el president del Gremi de la Construcció de Barcelona, Josep Gassiot; el president del Gremi de Fusters, Josep Maria Cogul; el president del Col·legi d'Arquitectes a Tarragona, Jordi Romera; el president de la Confraria i Germandat de Sant Antoni, Lluís Salvat; el secretari del Col·legi d'Arquitectes Tècnics i Aparelladors de Tarragona, Xavier Llorens i el secretari del Gremi d'Electricistes, Albert Massana.