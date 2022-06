Visites guiades i activitats per commemorar l'aniversari del naixement d'Antoni Gaudí

El Gaudí Centre ha creat una programació per al proper 25 de juny

Actualitzada 20/06/2022 a les 10:13

El proper divendres 25 de juny, l'Agència de Reus de Promoció, commemorarà l'aniversari del naixement d'Antoni Gaudí al Gaudí Centre. Durant tot el dia hi haurà diferents activitats adreçades a tot tipus de públic per acostar i difondre la vida i obra de l'arquitecte. Per aquest motiu s'ampliarà l'horari de la visita teatralitzada en horari nocturn a partir de les 21:30 h en diferents sessions.A més, durant aquest dia de 10 a 20 h, tots els que es diguin Antoni o Antònia tindran l'entrada gratuïta al Gaudí Centre i, a més, se'ls obsequiarà amb un petit detall (fins a exhaurir existències) i una entrada gratuïta per visitar el Campanar de la Prioral de Sant Pere, espai inspirador de l'arquitectura de Gaudí.Entre les activitats programades hi haurà una visita guiada sobre la vida de l'arquitecte, un taller de ceràmica, un escape room i una visita teatralitzada sobre Gaudí.Durant la setmana de la Festa Major, els dies 22 i 23 de juny, el Gaudí Centre oferirà la possibilitat de realitzar un taller en família El vitrall somiat d'Antoni Gaudí a les 11 hores. L'activitat està recomanada per a nens de 6 a 12 anys amb l'acompanyament d'una persona adulta.Totes aquestes activitats són gratuïtes i amb reserva prèvia a través de la web de Reus Turisme