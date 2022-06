Reus executa les obres de protecció del barranc de Pedret al barri Immaculada

El pressupost l'actuació ha estat de 120.516,64 euros, dels quals el 70% han estat finançats per l'ACA

L'Ajuntament de Reus ha reparat l'escullera i ha estabilitzat la llera del barranc de Pedret, al barri Immaculada. Degut a les fortes pluges d'octubre del 2019, la protecció del barranc va quedar afectada per l'embat de l'aigua. Ara, s'ha construït una protecció més robusta que permet fixar el fons de la llera en cas d'avingudes extraordinàries.L'obra, que es va iniciar el 30 de març, es va completar fa uns dies a excepció de les plantacions de coberta vegetal al talús dret, que es faran a la tardor quan les condicions climàtiques són més favorables.El pressupost global de l'actuació ha estat de 120.516,64 euros, dels quals el 70% han estat finançats per una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).El regidor de Medi Ambient i Recursos Humans, Daniel Rubio, considera que l'obra «dona resposta a les reivindicacions dels veïns i era necessària per protegir l'entorn de possibles avingudes i millorar la salubritat del barranc».Les obres han consistit en els treballs de neteja de la llera; l'adequació del fons amb la retirada de l'escullera existent; l'excavació i reperfilat de la llera i, un cop adequat el llit, la col·locació d'una doble capa d'escullera amb blocs de pedra naturals de més de 1.200 kg, amb un mantell geotèxtil, de forma regular per facilitar el drenatge i evitar l'estancament d'aigua. També s'ha escomès l'arranjament del lateral més afectat, amb revestiment de la mateixa tipologia que el fons, i la posterior revegetació de la zona, que es completarà la propera tardor.