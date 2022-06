Segons Trànsit, hi ha un quilòmetre de retencions ja que un dels carrils es troba tallat

Actualitzada 20/06/2022 a les 11:59

Un accident entre dues furgonetes a la T-11 a Reus provoca una petita retenció a la sortida cap a l'aeroport/Montblanc. Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident s'ha produït per encalç i quatre persones han resultat ferides lleus.A la via hi ha una retenció d'un quilòmetre, aproximadament, en direcció Tarragona, ja que hi ha una carril tallat. Fins al lloc s'ha desplaçat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra.