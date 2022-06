Les obres del parc de lliscament avancen ràpidament

Falten dos mesos per acabar el termini

Actualitzada 19/06/2022 a les 21:34

Les obres del parc de lliscament avancen a pas valent i ja deixen entreveure alguns dels elements del futur parc de la zona nord-est de la ciutat, com el gran bowl central, enfonsat fins a una profunditat d'uns 230 centímetres. Les obres van començar a finals del mes d'octubre de l'any passat, fa vuit mesos, i comptaven amb un termini de deu mesos per acabar-les.



A part de les zones de lliscament i patinatge, que s'intueixen a la zona en obres i ocupen 1.066 metres quadrats, el parc comptarà amb una zona de cal·listènia, que tindrà una gran varietat d'elements per a exercitar-se, en una superfície de pradera natural, i una per a jugar a petanca, que substituirà la zona antiga per una de nova amb molta més amplitud i en un entorn naturalitzat per compaginar l'estada i el joc d'aquesta modalitat. En els mesos que falten per complir el termini, s'acabarà de construir un parc públic, amb espais de relació, esport i descans, que dinamitzarà la zona oest de la ciutat, generant un lloc de trobada entre la ciutadana i la natura, amb un projecte on es va prioritzar el paisatge, amb elements de poc impacte visual.