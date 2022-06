La reusenca Coia Valls, premi de la criítica dels Escriptors Valencians en categoria juvenil

L'escriptora ha estat distingida per l'obra 'Pantera'

Actualitzada 20/06/2022 a les 17:17

Gemma Gorga, Aina Fullana, Anna Manso i la reusenca Coia Valls han estat guardonades amb els Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians, segons ha anunciat aquest dilluns l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC). Els guardons van ser instituïts per l'AELC l'any 1991 per fomentar la literatura en català al País Valencià. Aquest any, però, els guardons s'obren al conjunt de l'àrea lingüística i es donen a les millors obres d'autors en llengua catalana publicades el 2021. Els premis s'atorguen en les modalitats d'assaig, narrativa, teatre, infantil, juvenil i traducció, a més del premi a la difusió i l'homenatge a la trajectòria. El lliurament tindrà lloc divendres 1 de juliol a les 19.30 h al Centre Cultural La Beneficència de València.