Finalitza la instal·lació d'una galeria de tir de la Guàrdia Urbana

Segons fonts municipals, falten alguns tràmits administratius perquè els agents puguin practicar-hi

Actualitzada 19/06/2022 a les 21:23

Les obres d'instal·lació d'una galeria de tir a la comissaria central de la Guàrdia Urbana de Reus estan enllestides. Segons fonts municipals, només falten alguns tràmits administratius per a donar-la per finalitzada del tot i que es posi en funcionament. L'empresa Gts Electronica SL ha estat l'encarregada de dur a terme les obres d'un espai d'instrucció en matèria de seguretat del cos policial per un import de 107.423,80 euros.

D'aquí ben poc, els agents de la Guàrdia Urbana de Reus disposaran d'un espai multifuncional dedicat a la formació i instrucció policial en matèria de seguretat a la comissaria de l'avinguda Marià Fortuny. A part de pràctiques de tir, l'espai es podrà utilitzar per a fer pràctiques de contenció, control i arrest amb armes blanques, estris i objectes perillosos, protecció a les víctimes d'actes violents, accés i entrades a domicilis, establiments i altres situacions de risc.

Tal com marcava el projecte, l'espai està ubicat al soterrani de l'edifici, aïllat i allunyat dels edificis residencials de la zona i compta amb 29,80 metres de llarg per 4,70 metres d'ample. Estarà adequat per a poder realitzar diferents proves amb armes de calibres diversos. La base de les obres era que la sala disposés de superfícies toves a les parets i a terra per absorbir els impactes físics i comptés amb els sistemes de ventilació necessaris d'entrada i extracció d'aire. Amb aquesta finalitat, s'ha dut a terme el recobriment del terra amb materials de molt amortiment, la insonorització de les parets, el recobriment del sostre amb un de fals i acústic, les separacions físiques dels punts de tirador, la instal·lació de porta ignífuga, blindada i insonoritzada, l'adequació dels sistemes elèctrics d'il·luminació i la instal·lació de mesures de protecció.

El sostre fals, a part d'amortir el so, impedeix els rebots. Aquest garanteix que en els trets que s'executin des d'una línia de tir, no rebotin cap a l'usuari de la galeria. És un fals sostre de perfileria robusta i vista, que suporta el doble de pes que l'estàndard. A la part alta de l'espigó, en la part final de la sala de tir, fent doble funció, s'ha instalat un muret per a protecció de màquines, que farà de front de protecció de la part alta del para-bales. Entre la xapa i el cautxú s'ha col·locat un tauler d'aglomerat que farà una cambra d'aire, per a l'allotjament dels projectils.

Amb aquestes obres, l'espai té capacitat per a quatre tiradors simultanis, amb una distància màxima entre el lloc del tirador i els blancs de 25 metres. A més, l'espai d'instrucció disposarà de pantalles blindades de separació, de dos metres d'altura i amb una profunditat d'1,50 metres. Aquestes estaran recolzades a terra, sense que quedi espai fins a la mampara. També tindran rodes per a poder desplaçar-les a criteri de l'instructor a les posicions que aquest desitgi. Tanmateix, la zona on s'ubiquen els armers, per emmagatzemar armes i munició no formen part d'aquest projecte en concret.

Fins ara, la comissaria no complia amb els requeriments necessaris per a poder dur a terme aquesta formació amb totes les garanties de seguretat, tot i que la llei 23 del Reglament de la Guàrdia Urbana estableix que els agents han de rebre formació i preparació professional permanent, així com especialització temàtica, que garanteixi el millor compliment de les seves funcions. A més, l'article 54 estableix que els policies locals, com la Guàrdia Urbana, efectuaran pràctiques regulars de tir, en els llocs establerts amb la periodicitat d'acord amb el programa que, amb caràcter general, establirà l'Escola de Policia de Catalunya, que en tots els casos haurà de ser, almenys, un cop a l'any.