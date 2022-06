Els carrers de Reus es farceixen de flors i gent el diumenge de Corpus

Molts reusencs van seguir amb emoció la processó de Corpus pel centre de la ciutat

Actualitzada 19/06/2022 a les 21:57

Els carrers del centre de Reus es van farcir de flors i gent durant el diumenge de Corpus per acompanyar els gegants, la Mulassa, i l'Àliga a la processó. La jornada va començar amb diverses entitats de Reus elaborant les catifes de flors en alguns punts de la ciutat, per on va passar posteriorment la processó. Un cop el centre va quedar ben decorat, l'últim toc de festa del cap de setmana va donar el tret de sortida a una tarda molt festiva. Moltes famílies van acompanyar l'Àliga i els gegants, omplint el carrer Major de gom a gom, fins a arribar al tradicional escenari del diumenge de Corpus, la Prioral.

Les activitats de la tarda van començar amb la cercavila de la Banda de Cornetes i Tambors Rosa de Reus, que ja van portar l'ambient festiu i musical al nucli antic. A les 18.30 va començar l'ofici religiós a Sant Pere i, mentre, els nanos, la Mulassa, els gegants i l'Àliga van anar baixant cap a la Prioral. Un cop van ser-hi tots, va ser el moment triomfal de l'Àliga, amb el seu tradicional ball solemne que va emocionar a més d'un dels assistents i va animar als infants. Quan l'Àliga va acabar de ballar, va començar la processó de Corpus, que va estar conduida pels elements festius. El seguici religiós el va encapçalar, com és tradició, la creu processional i els representants de les confraries amb els penons i estendards a l'espatlla. Després de les confraries, van sortir a la processó alguns dels nens que enguany han celebrat la primera comunió, amb el vestuari que van dur en aquesta celebració. Aquests infants, prèviament, havien estat en una trobada i una missa a l'església de Sant Francesc. A continuació, van sortir el Santíssim sota tàlem, els vicaris i els rectors de les parròquies i el prior, acompanyats de Banda Simfònica de Reus, que va ser l'encarregada de tancar la processó. En acabar, els nanos, la Mulassa, els gegants i l'Àliga es van dirigir cap a la plaça del Mercadal, on va arribar el final de la festivitat amb les últimes ballades.

Jordí Torné, veí de la ciutat que passejava amb la seva parella, explicava a Diari Més: «impacta una mica veure tanta gent junta, però és molt emotiu veure l'Àliga i els gegants pels carrers i ballant amb la música, és com un anunci de com serà la festa major». Per la seva part, Clàudia Riu, que anava amb dos infants, afirmava que «teníem moltes ganes de poder tornar a portar els nens a veure els gegants i la mulassa de Reus. Ells juguen amb els ninots dels elements festius, però feia molt que no podien veure els reals ballant pel carrer amb aquest ambient tan proper a festes. Quan han sortit, se m'ha posat la pell de gallina perquè per mi és un símbol de què s'acaba un període de pandèmia molt dur».