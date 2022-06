Comencen a desmuntar la històrica torre d'alta tensió del parc de lliscament de Reus

A part de l''skatepark', també hi haurà una zona de cal·listènia i una per a jugar a petanca

Aquest dilluns han començat els treballs per retirar la històrica torre alta tensió del parc de lliscament de Reus. Les obres de l'equipament ja deixen entreveure alguns dels elements del futur parc de la zona nord-est de la ciutat, com el gran bowl central. Les obres van començar a finals del mes d'octubre de l'any passat, fa vuit mesos, i comptaven amb un termini de deu mesos per acabar-les.A part de les zones de lliscament i patinatge, que s'intueixen a la zona en obres i ocupen 1.066 metres quadrats, el parc comptarà amb una zona de cal·listènia, que tindrà una gran varietat d'elements per a exercitar-se, en una superfície de pradera natural, i una per a jugar a petanca, que substituirà la zona antiga per una de nova amb molta més amplitud i en un entorn naturalitzat per compaginar l'estada i el joc d'aquesta modalitat. En els mesos que falten per complir el termini, s'acabarà de construir un parc públic, amb espais de relació, esport i descans, que dinamitzarà la zona oest de la ciutat, generant un lloc de trobada entre la ciutadana i la natura, amb un projecte on es va prioritzar el paisatge, amb elements de poc impacte visual.