Alumnes del Pare Manyanet donen aliments al Centre Social El Roser

Els nens han visitat l'equipament per conéixer el seu funcionament

Actualitzada 20/06/2022 a les 13:41

Uns vuitanta alumnes de sisè de primària del Col·legi Pare Manyanet han visitat el Centre Social El Roser. Ho han fet acompanyats per la regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Montserrat Flores, i quatre professores i guiats pel coordinador d'aquest nou equipament que depèn de la Regidoria de Benestar Social. Amb anterioritat, han treballat a classe el tema de la solidaritat mitjançant els tallers de sensibilització a partir del conte Amb ganes de volar.A més de conèixer el funcionament d'aquest equipament municipal, els nens han fet una donació d'aliments al rebost social d'aquest centre, que atén persones vingudes d'Ucraïna que necessiten ajuda i col·lectius vulnerables.El conte solidari, editat per la Regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals de l'Ajuntament de Reus, ha estat escrit per Òscar Fabregat, de l'ONG Mirades del Món, i il·lustrat per Armand, a partir dels dibuixos de l'alumnat de cicle mitjà de l'escola la Vitxeta. D'aquest conte se n'ha fet la versió animada, a càrrec de Yola Albalat.Es tracta d'un conte que vol apropar la realitat de la crisi migratòria als infants per tal que puguin reflexionar sobre les diferències i les similituds de diferents parts del món amb una mirada des del cor, el respecte i la solidaritat mútua. És un material didàctic idoni per treballar els conflictes, les crisis migratòries i la pau.La iniciativa forma part del projecte Presidenta't, que des de fa un temps es fa durant el tercer trimestre amb l'alumnat de 6è de l'Escola Pare Manyanet. L'objectiu és empoderar l'alumnat per tal d'ajudar en temes d'actualitat.Tothom que vulgui fer donacions d'aliments pot contactar amb el Centre Social El Roser, ubicat al número 1 del carrer Josep Caixés, enviant un correu electrònic a elroser@reus.cat