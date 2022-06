Reus s'omple de flors, cercaviles i coca de cireres per un Corpus que torna a la normalitat

El tradicional 'Ou com balla' es podrà veure tot el cap de setmana

Reus reprèn la festivitat de Corpus en el format de prepandèmia. Des d'ahir i fins diumenge, Reus s'omple de flors, professons i coca de cireres en una festa que, enguany, torna a reunir els reusencs de totes les edats amb els gegants, la Mulassa, el Bou i la Vadella de foc, els nanos i l'Àliga, amb el seu tradicional ball solemne.

Ahir va començar el programa d'activitats de Corpus amb el Toc de Festa des del campanar, a càrrec dels membres dels agrupaments escoltes i guies MontsantCim i Misericòrdia. Aquestes campanades van donar peu a la sortida des de l'Ajuntament de la Mulassa i les diferents parelles de gegants de la ciutat. Els infants de les escoles de la ciutat van ser els primers a poder celebrar Corpus amb els balls dels Gegants i la Mulassa al mig de la plaça del Mercadal. A més, es van repartir 2.500 coques amb cireres per esmorzar. En acabat, aquells qui ho van voler van poder visitar l'Ou com balla, que estarà a l'atri de Sant Sebastià, a la plaça del Castell, fins diumenge a les 20.30 h. La festa va tornar al Mercadal a la tarda, amb la Mulassa i els Gegants, novament. Durant l'acte, també hi va haver la tradicional degustació de coca amb cireres, que va comptar amb la col·laboració del Col·lectiu del Masclet i del Forn Sistaré.

Tot i que avui l'única activitat de Corpus que es pot dur a terme és la visita de l'Ou com balla, el cap de setmana està ple d'actes per a tothom. Demà, a les 10.30 h., hi haurà una cercavila de la Mulassa petita, els nanos petits, els gegants petits i l'Àliga petita. A la tarda, els carrers s'ompliran de gent amb la cercavila del Canó de les Festes i les ballades de la Mulassa i dels gegants. Per acabar, serà un vespre d'espurnes amb els Bous i la Vedella de Foc i la seva actuació pirotècnica al Mercadal. Diumenge al matí, les entitats de la ciutat elaboraran catifes de flors pels carrers per on passarà la professó. A les 12.30 i a les 18.30 se celebraran les misses a la Prioral i, a la tarda, els nanos, la Mulassa, els gegants i l'Àliga aniran a la professó, que acabarà amb el ball solemne de l'Àliga.