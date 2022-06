Reus implementa varies mesures per fer un Sant Pere més inclusiu

S'incorporaran pictogrames al programa i s'habilitaran espais per a persones amb mobilitat reduïda

Enguany, les regidories de Benestar Social i de Cultura de l'Ajuntament de Reus tornen a implementar mesures inclusives durant la Festa Major de Sant Pere, proposades pel programa Festa Major per a tothom. Posem color a la festa! que promou la inclusió en l'àmbit festiu i cultural. L'objectiu és apropar la Festa Major a tots els col·lectius que vulguin participar-hi. Com a novetat, s'incorporen pictogrames en el programa de la Festa Major de Sant Pere que indiquen el nivell d'accessibilitat i altra informació important com l'existència de lavabos adaptats, si es tracta d'un acte sorollós o si hi ha pirotècnia. També es destaquen els espais tranquils.El 22 de juny a la tarda a La Palma, s'habilitarà un espai tranquil de visibilització, sense aglomeracions on les persones amb diferents sensibilitats puguin gaudir de l'Assaig del Seguici Festiu de la ciutat en un entorn més relaxat.A partir del dia 17 de juny, tota la informació sobre Sant Pere, es podrà consultar al Punt d'Informació de la Festa, situat al Castell del Cambrer, a la plaça del Castell. S'hi pot trobar el programa transcrit amb braille, per a persones amb dificultats de visió. Al Gaudí Centre, situat a la plaça del Mercadal, també es podrà disposar del programa en braille.A més, el Pregó i el Ball parlat satíric de Dames i Vells comptaran amb la interpretació de la Llengua de Signes Catalana.Durant els dies 27 i 28 de juny a la tarda i el dia 29 de juny durant tot el dia s'habilitarà un espai elevat a la plaça del Mercadal, reservat per a persones amb mobilitat reduïda. Aquest espai estarà situat prop del carrer del Castell i és accessible mitjançant una rampa. El 27 de juny s'hi podrà accedir a partir de les 17.30 h, el 28 de juny a partir de les 19.30 h i el 29 de juny de les 10.30 a les 17:00h.Un dels objectius principals és eliminar tota mena de barreres (físiques, comunicatives, socials, etc.) per facilitar la participació de qualsevol persona als actes festius que es programen amb motiu de la Festa Major de Sant Pere. Per això, les mesures concretes que s'implementaran es consensuen amb les entitats de/per persones amb discapacitat que formen part del Consell de la Discapacitat de la ciutat.Per disposar d'un espai reservat al pregó, al ball parlat satíric de Dames i Vells, a l'espai elevat de la plaça del mercadal, a concerts i a l'Espai tranquil de visibilització de La Palma cal enviar, prèviament, un correu electrònic a festaperatothom@reus.cat , indicant el nom de les persones, el dia i el número de telèfon de contacte. S'hi podrà accedir amb un acompanyant i en cas que la demanda superi les places disponibles, es farà un sorteig i es comunicarà a les persones interessades.