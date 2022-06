Obre la Botiga de la Festa Major de Reus al Centre Cultural El Castell

Enguany s'han editat 5.000 domassos que es repartiran de forma gratuïta perquè els ciutadans el pengin als seus balcons

Actualitzada 17/06/2022 a les 13:43

La Botiga de la Festa Major ha obert aquest divendres a la plaça del Castell. Després que hagi passat pel Mercat Central i pel Mercat del Carrilet, a partir d'aquesta tarda a les 17:30 h estarà oberta fins al final de la Festa Major al Centre Cultural el Castell. Del 17 al 30 de juny estarà oberta de 17.30 h a 20.30 h, i els dies 18, 25, 26, 27, 28 i 29 de juny, també, de 10.30 a 13.30 hores.Des de ReusCultura s'ha editat enguany el Domàs de la Festa Major perquè els ciutadans el pengin als seus balcons. Se n'han fet 5.000 exemplars i es repartiran gratuïtament, fins a esgotar les existències, a la Botiga de la Festa Major a partir d'aquest divendres dia 17 de juny.Pel que fa a la samarreta de la Festa Major, s'ha fet amb alguns detalls del cartell d'enguany i també es pot comprar a la Botiga de la Festa Major, amb diferents tallatges per a totes les edats.D'altra banda, s'han realitzat diferents lones ignífugues per protegir els aparadors durant les cercaviles de foc. Aquesta festa, les noves lones es podran veure al carrer Major i estan decorades amb imatges relacionades amb la festa.Finalment, la darrera de les iniciatives que s'ha organitzat com a novetat enguany per vestir la ciutat de festa està lligada amb les Capses de la Festa Major, unes capses d'aprenentatge gràcies a les quals els centres educatius de la ciutat han treballat diferents aspectes de la festa amb els nens i les nenes.Amb les capses la canalla descobria un enigma, havia de trobar on són les claus de Sant Pere. Doncs bé, tota la canalla que hagi descobert on són les claus pot recollir un regal passant per la Botiga de la Festa Major. Es tracta d'una gorra, de la qual se n'han editat 2.000 exemplars i es repartirà el dia 28 de juny. Tots els nens i les nenes que hagin treballat amb les Capses de la Festa Major hauran aconseguit una polsera que podran bescanviar per una gorra de regal.