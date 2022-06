L'Associació de Dones Camí de Valls i l'Aula de Sons, mencions honorífiques de Reus

S'han aprovat al ple de l'Ajuntament d'aquest divendres

El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres 17 de juny concedir una menció honorífica municipal a l'Associació de Dones Camí de Valls i a l'Aula de Sons de Reus.La primera en motiu de la tasca realitzada com a entitat amb l'objectiu de donar cobertura a les necessitats d'un gran nombre de dones de la zona est de la ciutat. L'Associació ha esdevingut un referent en els moviments participatius, mantenint un espai de sororitat que fomenta en l'actualitat la creativitat i les capacitats artístiques de les dones, especialment enfocades a l'activitat artesanal com són les puntes de coixí, i en motiu de la celebració enguany del seu 25è aniversari.L'Aula de Sons de Reus la rebrà per la tasca duta a terme a la ciutat fomentant l'aprenentatge individualitzat dels instruments musicals tradicionals, així com posar en valor la música tradicional consolidant-la arreu del país, i de forma especial per celebrar enguany el seu 25è aniversari.