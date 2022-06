Eurecat Reus crea un sistema per identificar ràpidament ingredients d'origen natural amb propietats saludables

Els responsables del centre l'han presentat a la fira Nutraceuticals Europe – Summit & Expo a Barcelona

El centre tecnològic Eurecat Reus ha desenvolupat una nova plataforma per a l'obtenció i validació d'ingredients nutracèutics, és a dir, aquelles substàncies naturals que tenen propietats biològiques beneficioses per la salut.La plataforma permet identificar i determinar les potencials activitats biològiques, mitjançant metodologies sostenibles i escalables als processos industrials i nous models de cribratge i ha estat presentada a la fira Nutraceuticals Europe – Summit & Expo a Barcelona.La plataforma, denominada AriaPne, l'ha donat a conéixer en una conferència al Seminar Theatre de Nutraceuticals la investigadora de la Unitat de Nutrició i Salut d'Eurecat Anna Mas.Mas explicava que la nova plataforma, «respon a la creixent demanda del mercat de nutracèutics de nous ingredients d'origen natural amb propietats saludables, que demostrem que es poden obtenir també a partir de subproductes de la indústria agroalimentària mitjançant processos sostenibles».AriaPne permetrà a les empreses prendre decisions de manera més ràpida i amb baix risc per al desenvolupament respecte de la validació de nous ingredients i extractes amb propietats biològiques.