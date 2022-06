«Escoltarem els reptes que té Reus més del que ho ha fet Pellicer»

Per l'alcaldable, les eleccions municipals del 2023 són crítiques i determinants per canviar el Govern

Actualitzada 16/06/2022 a les 21:47

— Com descriuria els anys del PSC a l'oposició? Considera que han estat prou crítics amb el Govern?

— Una ciutat com Reus no hauria de tenir una oposició que l'únic que fa és desgastar el Govern. Això és el que no vam voler fer i era tan senzill com entendre els resultats electorals i en la posició en la qual ens situaven. El que hem fet des del grup és escoltar el Govern i les seves propostes i dir el que ens semblava bé i el que no.

— Podria fer un repàs per aquells projectes més importants en els quals el PSC ha participat?

— Els més destacats van ser els dels polilleugers del Joan Rebull i del Cèlia Artiga i la redacció del projecte del pavelló del Molinet, annex a l'institut Roseta Mauri. Aquest va ser un bloc que venia d'un romanent pressupostari i formava part de la planificació anterior al 2011. Ens van demanar suport i el van trobar en nosaltres. Però, també en altres àmbits, per exemple, aquest mandat, el Govern ens va demanar que ens incorporéssim a la Comissió d'Infraestructures de l'Ajuntament. Aquí s'inclou tot el procés de les licitacions del projecte de l'estació de Bellisens, que serà una realitat en pocs anys perquè s'ha fet molt bona feina.

— També s'han donat desacords, no?

— Sí, hi ha hagut altres moments en els quals ens hem quedat sols i ho hem de reconèixer, com en la defensa de la reformulació del model d'empreses de Salut en el nostre territori. Vam ser els únics que vam defensar que s'havia de controlar un cert lideratge territorial en aquest nou model d'empresa. Sabem que la Generalitat està regularitzant l'estat econòmic de l'hospital; posant més diners dels que es posava quan el gestionava l'Ajuntament, però ara pateix una crisi de treballadors que estan marxant perquè les condicions retributives no estan a l'altura.

— I el Mercat del Carrilet?

— Aquí ens vam enfrontar al Govern perquè volia tancar el mercat sense un projecte clar sobre la taula. No podem dir que tancarem una instal·lació amb mentides, com les lleis que es van inventar per assegurar que era un edifici insegur amb un informe molt peculiar. Ara continua l'activitat i, per tant, aquesta inseguretat era una ficció.

— Torna a ser l'alcaldable del PSC, com projecta la candidatura socialista?

— La nostra candidatura donarà la certesa a la gent, ens voti o no, que tenim un bon projecte de ciutat. És un projecte amb què escoltarem els principals reptes que té Reus, que són més dels que Pellicer ha escoltat en els seus mandats. Des del meu punt de vista, les pròximes eleccions són crítiques i determinants per a canviar el Govern.

— Teresa Pallarès va dir que està disposada a parlar amb el PSC. Els socialistes també ho estan amb partits independentistes?

— PSC ha governat amb grups independentistes, però aquest terme... No sé quina prova s'ha de passar per ser independentista. Sembla que a vegades s'utilitza per acaparar certs vots i que no es parli d'altres temes. A mi em preocupa, per exemple, la segregació a les escoles. Sembla que el 155 és la prova del cotó per veure si podem estar en un govern. El que he de dir és que no enganyin la ciutadania, que no es tracta en absolut d'això.

— Així, negociaríeu?

— Estem disposats a parlar amb tothom, per descomptat. El que farem és que el projecte de ciutat sigui una realitat i que darrere hi hagi un govern que treballi i sigui cohesionat. Veient el que hi ha, serà imprescindible parlar, a no ser que tinguem majoria absoluta. Sempre hi ha l'opció d'iniciar un govern en minoria. Reus no vol, però no es pot descartar si és una qüestió que es planteja com a cordó sanitari.