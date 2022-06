El 40% dels pacients del CAP Sant Pere de Reus utilitza eConsulta regularment

Un estudi de CODITA demostra que l'ús de l'eina ha crescut exponencialment des de 2020, arran de la pandèmia

Actualitzada 16/06/2022 a les 21:29

L'ús de l'eina de comunicació digital entre els professionals sanitaris i els pacients eConsulta ha crescut exponencialment en els últims tres anys entre els pacients i professionals del CAP Sant Pere de Reus. Així ho ha demostrat un estudi que ha elaborat el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA). Aquest mostra com, des de l'agost de 2020 fins al del 2021, un total de 8.507 persones van utilitzar l'eina, de les 20.805 que atén el centre. Aquestes xifres indiquen que més d'un 40% dels pacients del centre ha fet servir de forma habitual l'eConsulta. Per altre costat, el 100% dels metges i el 93,3% dels infermers han fet ús del mitjà, de manera que en el 77,21% dels casos, el temps de resposta ha estat de 24 hores. En conclusió, l'estudi mostra com la pandèmia ha augmentat l'ús d'aquest mitjà, donada la necessitat de mantenir la comunicació entre professionals i ciutadans.

Les dades del centre d'atenció primària urbà de Sant Pere, que atén a una població de 20.805 habitants, han estat les escollides per a analitzar en el projecte que CODITA ha dut a terme per «descriure l'ús de l'eConsulta en context de pandèmia i comparar l'ús actual de l'eina amb dades anteriors al coronavirus», explica una de les infermeres del col·legi, Laura Donat. Aquest estudi exposa com tan sols 296 pacients del CAP van utilitzar l'eina des de l'agost de 2017 i fins a l'agost de 2018, mentre que les dades de l'agost de 2021 mostren que, en els darrers 12 mesos, un total de 8.507 persones van utilitzar l'eConsulta de forma habitual. Per altra banda, 6.495 persones de l'àrea han fet servir l'eina més d'una vegada, fet que representa un 31,22%, mentre que l'any 2018 només ho van fer 160, que correspon al 0,90%.

Al CAP Sant Pere hi treballen 32 professionals de la salut, dels quals 17 són metges i 15 infermeres. L'eina també els permet comunicar-se amb els pacients i, de fet, el 100% dels metges i el 93,3% de les infermeres han usat l'eConsulta. Cal destacar que l'única infermera que no l'ha va fer servir va estar de baixa. D'un total de 48.209 converses, unes 16.796 (34,84%) han estat iniciades pels professionals, una xifra molt més elevada que en el 2018, quan el nombre de converses va ser de 150. Pel que fa al temps de resposta, el 77,21% de les consultes dels pacients del CAP han estat contestades en menys de 24 hores i un 86,39% han obtingut resposta en menys de 48 hores. Això, segons la infermera Donat suposa que «el 100% de tots els professionals del centre han passat a emprar aquest mitjà de comunicació cada dia degut a la pandèmia. Això ha generat un creixement exponencial de l'ús de l'eConsulta, ja que el percentatge de persones que la feien servir en els últims 3 anys no havia superat mai el 4%. En canvi, ara supera el 40%».

L'eConsulta és una eina de comunicació digital entre els pacients i els professionals sanitaris que complementa l'atenció presencial. Va néixer el 2015, però el volum de la població que en feia ús era minoritari fins a l'arribada de la pandèmia.