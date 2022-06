Aprovat el pla urbanístic per a l'ordenació dels usos i de l'edificabilitat del CN Reus Ploms

Aquest marca un canvi de qualificació en una àrea de 2.800 metres del terreny total a equipament comunitari

Actualitzada 17/06/2022 a les 12:33

El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, de manera provisional, el pla especial urbanístic per a l'ordenació dels usos i de l'edificabilitat del Club Natació Reus Ploms, presentat per l'entitat esportiva.El nou pla marca un canvi de qualificació en una àrea de 2.800 metres del terreny total, que passarà a ser d'equipament comunitari, mentre que ara és d'equipament esportiu. Actualment, en aquesta àrea s'hi troben les pistes de tenis, pàdel i frontó, situada a la cantonada de les avingudes de Tarragona i de Marià Fortuny.El pla es fixa com a altres objectius ordenar urbanísticament i concretar els usos i la titularitat dels equipaments que defineix el PGOU per a la necessària modernització de les instal·lacions esportives del Club Reus Ploms; assegurar la subsistència i ampliació dels llocs de treball que el club genera al voltant de la seva activitat i, alhora, garantir la pervivència d'una institució molt rellevant a nivell esportiu, social i cultural de la ciutat; millorar l'oferta de la ciutat en equipaments d'allotjament comunitari; aconseguir una correcta integració de les edificacions de l'equipament en el teixit urbà dels voltants tot respectant les restriccions sectorials a nivell de protecció civil i aviació.