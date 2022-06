SAP-FEPOL i USPAC asseguren que la situació és «lamentable»

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) dels Mossos d'Esquadra denuncia la manca d'operadors a la Sala 112 de Reus. Segons SAP-FEPOL, aquesta setmana han treballat 22 persones, deu persones menys, quan el mínim per gestionar la càrrega de treball és de 32 treballadors. Els sindicats consideren «lamentable» i «agònica» la situació i reclamen una implementació immediata d'una bossa d'hores extraordinàries i un nou dimensionament d'aquesta destinació.A més, USPAC ha convocat una concentració per al pròxim 21 de juny davant l'edifici del 112 de Reus per tal de demanar una solució immediata.