Reus reparteix 2.500 coques amb cireres als escolars per celebrar la festa de Corpus

Aquesta tarda la festa tornarà al Mercadal amb l'arribada de la Mulassa i dels Gegants i amb el repartiment de més dolços

Actualitzada 16/06/2022 a les 11:27

La plaça del Mercadal de la ciutat ha estat novament aquest matí el centre neuràlgic de la celebració de la festa de Corpus 2022. En total s'han repartit 2.500 coques amb cireres als xiquets i les xiquetes de les escoles de la ciutat i en presència dels Gegants i la Mulassa al mig de la plaça.La celebració ha començat a les 9:30 h amb el Toc de Festa des del campanar, a càrrec dels membres dels agrupaments escoltes i guies MontsantCim i Misericòrdia, campaners de la ciutat, i en aquell mateix moment han anat sortint de l'Ajuntament la Mulassa i les diferents parelles de gegants de la ciutat.A les 10:30 h, des de l'Atri de Sant Sebastià, a la plaça del Castell, l'Ou com balla, que hi serà fins a les 13 h. i, a la tarda, des de les 17 h. fins a les 20:30h.La festa tornarà al Mercadal aquesta tarda, a partir de les 19 h, amb l'arribada de la Mulassa i dels Gegants. Durant l'acte hi haurà la tradicional degustació de coca amb cireres per a tothom, amb la col·laboració del Col·lectiu del Masclet i del Forn Sistaré, que repartiran 3.000 coques amb cireres.