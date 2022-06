Incendi de matolls a tocar de l'avinguda de Bellisens de Reus

Mossos i Guàrdia Urbana estan regulant el trànsit a la zona i s'ha suspés la circulació de trens

Actualitzada 16/06/2022 a les 17:21

Segons que ha informat la Guàrdia Urbana, s'ha produït un incendi en una zona de matoll i herba al costat de l'avinguda de Bellisens, a prop de l'hospital de Sant Joan, també prop de la carretera de l'Institut Pere Mata.El cos de bombers han desplaçat sis dotacions per treballar en l'extinció i els mossos d'Esquadra i efectius de la urbana de la ciutat estan controlant el trànsit del voltant i tallant qualsevol punt d'accés cap a la zona afectada pel foc.A petició dels Bombers, Adif ha suspès en un primer moment la circulació de trens a la línia R14 que uneix Alcover i Reus, ja que molt a prop de l'incendi hi ha la línia ferroviària que en pot quedar afectada. En poca estona, però, s'ha reprès la circulació, tot i que amb els combois passant a molt poca velocitat.Els terrenys afectats per l'incendi estan al costat de la unitat hospitalària de l'Institut Pere Mata que, en un comunicat, ha explicat que en cap moment el foc ha afectat les seves instal·lacions ni cap pacient ni el personal del centre.De fet, afegeixen en el comunicat, l'activitat del centre s'ha mantingut amb normalitat en tot moment mentre els bombers acomplien les tasques d'extinció.