Finalitzen els debats de Reus Horitzó 32 parlant del Camp de Tarragona

En el debat es va parlar de mobilitat i innovació

Actualitzada 15/06/2022 a les 22:18

El pla estratègic Reus Horitzó 32 va tancar ahir a la tarda el cicle de debats En clau de futur, que es va programar des del passat 6 de juny per a dinamitzar la fase participativa del procés d'elaboració del document estratègic. L'últim debat, que també es va dur a terme al Castell del Cambrer, es va titular Cap a una nova àrea metropolitana? i va comptar amb la participació de Trinitat Castro Salomó, directora dels serveis territorials de Polítiques Digitals i Territori a Tarragona; Robert Casadevall Camps, professor de Planejament Territorial i Urbanístic de la URV; i Francesc Magrinyà, professor d'Urbanisme de la Universitat Politècnica de Barcelona.



El tema que va encetar el debat, amb la periodista Núria Pérez de moderadora, va ser una anàlisi de la situació actual del Camp de Tarragona, de la qual Castro va explicar que «som un territori privilegiat, tenim grans infraestructures, com l'aeroport i el port, un clúster químic molt important i un sector turístic potent».El següent tema que es va tractar va ser la mobilitat. Magrinyà creu que «un país que ens pot servir d'exemple per saber cap on hauríem d'anar és Suïssa, on et pots moure exclusivament amb transport públic, però sense deixar de tenir unes autopistes que funcionen bé». També es va parlar d'innovació, universitats i talent com unes de les prioritats de l'àrea metropolitana. Casadevall va defensar la idea que «ens hem de repartir una mica el que tenim, si no tothom voldria tenir, per exemple, el seu parc tecnològic. Hem d'assumir que cada zona té les seves coses i tots no podem fer tots els papers de l'obra».